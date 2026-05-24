У Тернополі чоловік застрелився у туалеті ТЦК: що відомо

У Тернополі правоохоронці розслідують смерть 46-річного чоловіка, тіло якого виявили у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався ввечері 23 травня.

У Тернополі чоловік помер у приміщенні ТЦК. Фото з відкритих джерел

Як повідомили у поліції Тернопільської області, чоловіка доправили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних, а згодом його знайшли без ознак життя у вбиральні установи.

"23 травня до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у приміщенні вбиральні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя",, — йдеться в заяві поліції.

За попередньою інформацією слідства, чоловік міг вчинити самогубство з використанням вогнепальної зброї. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою "самогубство". Наразі триває встановлення всіх обставин трагедії.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП підтвердили факт смерті чоловіка на території установи та розповіли нові деталі.

"Близько 19:00 чоловіка було запрошено до приміщення центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування в установі він зайшов до ванної кімнати, де, зачинившись зсередини, здійснив постріл із вогнепальної зброї. Отримане поранення виявилося несумісним із життям", — пише ТЦК.

В установі вказують, що після виявлення пораненого працівники ТЦК викликали медиків та поліцію, а також намагалися надати допомогу до прибуття лікарів. Однак врятувати його не вдалося.

