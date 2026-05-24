У Тернополі чоловік застрелився у туалеті ТЦК: що відомо

Slava Kot
У Тернополі правоохоронці розслідують смерть 46-річного чоловіка, тіло якого виявили у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався ввечері 23 травня.
У Тернополі чоловік помер у приміщенні ТЦК.
Як повідомили у поліції Тернопільської області, чоловіка доправили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних, а згодом його знайшли без ознак життя у вбиральні установи.
За попередньою інформацією слідства, чоловік міг вчинити самогубство з використанням вогнепальної зброї. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою "самогубство". Наразі триває встановлення всіх обставин трагедії.
У Тернопільському обласному ТЦК та СП підтвердили факт смерті чоловіка на території установи та розповіли нові деталі.
В установі вказують, що після виявлення пораненого працівники ТЦК викликали медиків та поліцію, а також намагалися надати допомогу до прибуття лікарів. Однак врятувати його не вдалося.
