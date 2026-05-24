В Тернополе мужчина застрелился в туалете ТЦК: что известно

Slava Kot
В Тернополе правоохранители расследуют смерть 46-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел вечером 23 мая.
В Тернополе мужчина скончался в помещении ТЦК.
Как сообщили в полиции Тернопольской области, мужчину доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных, а впоследствии его обнаружили без признаков жизни в туалете.
По предварительной информации следствия, мужчина мог совершить самоубийство с использованием огнестрельного оружия. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство". В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств трагедии.
В Тернопольском областном ТЦК и СП подтвердили факт смерти мужчины на территории учреждения и рассказали новые детали.
В учреждении указывают, что после обнаружения раненого работники ТЦК вызвали медиков и полицию, а также пытались оказать помощь в прибытии врачей. Однако спасти его не удалось.
