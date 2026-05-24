В Тернополе мужчина застрелился в туалете ТЦК: что известно

В Тернополе правоохранители расследуют смерть 46-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел вечером 23 мая.

Как сообщили в полиции Тернопольской области, мужчину доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных, а впоследствии его обнаружили без признаков жизни в туалете.

"23 мая в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в помещении туалета одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя", — говорится в заявлении полиции.

По предварительной информации следствия, мужчина мог совершить самоубийство с использованием огнестрельного оружия. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство". В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств трагедии.

В Тернопольском областном ТЦК и СП подтвердили факт смерти мужчины на территории учреждения и рассказали новые детали.

"Около 19:00 мужчина был приглашен в помещение центра комплектования для уточнения военно-учетных данных. Во время пребывания в учреждении он зашел в ванную, где, закрывшись изнутри, произвел выстрел из огнестрельного оружия. Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью", — пишет ТЦК.

В учреждении указывают, что после обнаружения раненого работники ТЦК вызвали медиков и полицию, а также пытались оказать помощь в прибытии врачей. Однако спасти его не удалось.

