Депутат заявил о мобилизации гражданина Германии на Буковине: в ТЦК ответили

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Slava Kot
Народный депутат Георгий Мазураш сообщил, что мужчину из Германии, который приехал в Украину посетить родственников, направили в один из учебных центров ВСУ. По его словам, это произошло, несмотря на то, что он якобы потерял украинское гражданство еще в 2017 году. В ТЦК отреагировали на заявление нардепа.
Работники ТЦК проводят уведомления по мобилизации. Фото из открытых источников
Георгий Мазурашу в сообщении в Facebook утверждает, что у мужчины гражданство Германии, а соответствующие документы якобы подтверждают прекращение его украинского гражданства. Депутат также заявил, что об инциденте уже информировано посольство Германии в Киеве.
Впоследствии депутат обнародовал документ, названный справкой немецкого государственного органа, где указано, что лицо является гражданином Германии. Однако в СМИ указывают, что указа с номером, указанным в документе, нет на сайте Офиса Президента Украины.
Через некоторое время на ситуацию отреагировали в Черновицком областном ТЦК, где категорически отвергли обвинения в незаконной мобилизации. Там подчеркнули, что во время проведения мобилизационных мероприятий мужчина не предоставил никаких документов, подтверждающих прекращение гражданства Украины.
В ТЦК отметили, что в соответствии с данными государственных реестров и информации, полученной от Государственной миграционной службы, лицо продолжает считаться гражданином Украины согласно законодательству. В центре комплектования подчеркнули, что все действия военнослужащих производились исключительно в пределах действующего законодательства Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что должностные лица ТЦК в Закарпатье и Львовской области фиктивно внесли в реестр 276 "мобилизованных".