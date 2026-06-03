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Депутат заявил о мобилизации гражданина Германии на Буковине: в ТЦК ответили

На Буковине возник скандал из-за якобы мобилизации гражданина Германии.

3 июня 2026, 14:35
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Slava Kot

Народный депутат Георгий Мазураш сообщил, что мужчину из Германии, который приехал в Украину посетить родственников, направили в один из учебных центров ВСУ. По его словам, это произошло, несмотря на то, что он якобы потерял украинское гражданство еще в 2017 году. В ТЦК отреагировали на заявление нардепа.

Депутат заявил о мобилизации гражданина Германии на Буковине: в ТЦК ответили

Работники ТЦК проводят уведомления по мобилизации. Фото из открытых источников

Георгий Мазурашу в сообщении в Facebook утверждает, что у мужчины гражданство Германии, а соответствующие документы якобы подтверждают прекращение его украинского гражданства. Депутат также заявил, что об инциденте уже информировано посольство Германии в Киеве.

"Неофициальные помощники рашистских агрессоров на Буковине "бусифицировали" гражданина Германии — уроженца Черновицкой области, которому в 2017 году Указом Президента было прекращено гражданство Украины и приехавший навестить родственников", — говорит Мазурашу.

Впоследствии депутат обнародовал документ, названный справкой немецкого государственного органа, где указано, что лицо является гражданином Германии. Однако в СМИ указывают, что указа с номером, указанным в документе, нет на сайте Офиса Президента Украины.

Через некоторое время на ситуацию отреагировали в Черновицком областном ТЦК, где категорически отвергли обвинения в незаконной мобилизации. Там подчеркнули, что во время проведения мобилизационных мероприятий мужчина не предоставил никаких документов, подтверждающих прекращение гражданства Украины.

"Справку о прекращении гражданства на время призыва на военную службу не предоставлял. Мужчина правом на отсрочку не пользовался, военно-врачебной комиссией был признан годным и направлен для прохождения военной службы в одну из воинских частей", — говорится в заявлении ТЦК.

В ТЦК отметили, что в соответствии с данными государственных реестров и информации, полученной от Государственной миграционной службы, лицо продолжает считаться гражданином Украины согласно законодательству. В центре комплектования подчеркнули, что все действия военнослужащих производились исключительно в пределах действующего законодательства Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что должностные лица ТЦК в Закарпатье и Львовской области фиктивно внесли в реестр 276 "мобилизованных".



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/14bYPMGgYDa/
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