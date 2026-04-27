Головна Новини Суспільство Війна з Росією Де ситуація на фронті почала різко загострюватися: у ЗСУ зробили заяву
Де ситуація на фронті почала різко загострюватися: у ЗСУ зробили заяву

Росіяни посилюють тиск за рахунок авіації та дронів

27 квітня 2026, 14:42
Кравцев Сергей

На південному напрямі фіксується зростання інтенсивності російських штурмів. Проте українські війська утримують ситуацію та на окремих дільницях відновлюють контроль над позиціями. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, російські загарбники збільшують кількість бойових зіткнень, обстрілів, а також ударів дронами та авіацією. Зокрема, минулої доби зафіксовано 26 авіаційних ударів.

Найбільша активність ворога, як уточнив речник, спостерігається на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Під ударами опиняються майже всі населені пункти поблизу лінії фронту. Зокрема, масованому авіаудару зазнала Камишеваха у Запорізькій області.

"Ситуація досить непроста, але Сили оборони України діють на деяких дільницях фронту досить впевнено, і ми повертаємо під контроль певні позиції. Тому говорити про те, що ворог має якісь успіхи у нас на півдні, не можна, тому що ми його б'ємо", — заявив Волошин.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сили оборони України зуміли зупинити найактивнішу фазу наступу російських військ на напрямі Покровська. Проте поточна стабілізація фронту – лише проміжний етап перед можливим переходом до контрнаступальних дій. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив підполковник, командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади 5-а окрема важка механізована бригада Руслан Габінет.

Також видання "Коментарі" повідомляло – європейські країни все більше готуються до затяжної війни в Україні, визнаючи, що швидкого завершення конфлікту не буде. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.




