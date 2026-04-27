Где ситуация на фронте начала резко обостряться: в ВСУ сделали заявление

На южном направлении фиксируется рост интенсивности российских штурмов. Однако украинские войска удерживают ситуацию и на отдельных участках восстанавливают контроль над позициями. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, российские захватчики увеличивают количество боевых столкновений, обстрелов, а также ударов дронами и авиацией. В частности, за минувшие сутки зафиксировано 26 авиационных ударов.

Наибольшая активность врага, как уточнил спикер, наблюдается на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Под ударами оказываются почти все населенные пункты вблизи линии фронта. В частности, массированному авиаудару подверглась Камышеваха в Запорожской области.

"Ситуация довольно непростая, но Силы обороны Украины действуют на некоторых участках фронта довольно уверенно, и мы возвращаем под контроль определенные позиции. Поэтому говорить о том, что враг имеет какие-то успехи у нас на юге, нельзя, потому что мы его бьем", — заявил Волошин.

Читайте также на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины сумели остановить наиболее активную фазу наступления российских войск на направлении Покровска. Однако текущая стабилизация фронта – лишь промежуточный этап перед возможным переходом к контрнаступательным действиям. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил подполковник, командир 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады 5-я отдельная тяжелая механизированная бригада Руслан Габинет.

Также издание "Комментарии" сообщало – европейские страны все больше готовятся к затяжной войне в Украине, признавая: скорого завершения конфликта не будет. Об этом говорится в материале The New York Times.



