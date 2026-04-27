В ВСУ намекнули о переходе к контрнаступлению: детали

Силы обороны Украины сумели остановить наиболее активную фазу наступления российских войск на направлении Покровска. Однако текущая стабилизация фронта – лишь промежуточный этап перед возможным переходом к контрнаступательным действиям. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил подполковник, командир 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады 5-я отдельная тяжелая механизированная бригада Руслан Габинет.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевой проблемой остается истощение пехоты. Военные находятся на позициях по 200 дней без полноценной замены, что напрямую влияет на устойчивость обороны. При этом новые пополнения идут преимущественно на ротацию, а не на усиление – из-за чего не удается развернуть дополнительные укрепленные позиции.

Командир отметил, что участок фронта в зоне ответственности бригады остается стабильным уже около полугода. Тем не менее летом противник активно использовал "зеленку" для проникновения в населенные пункты. После таких попыток украинским силам приходилось проводить зачистки.

По его словам, фиксировались и показательные акции россиян: в одном из сел оккупанты установили флаг, заявив о "захвате", однако вскоре тот же военный с этим флагом оказался в плену у украинских подразделений. Населенный пункт впоследствии полностью зачистили.

Габинет считает, что при выполнении ряда условий украинские силы смогут продвинуться вперед. Среди препятствий он назвал и системные проблемы с учетом личного состава: часть военных фактически "теряется" между подразделениями, ожидая перевода.

Несмотря на это, по оценке комбрига, противник имеет преимущество лишь в численности. В сфере беспилотников достигнут паритет, дефицита артиллерийских боеприпасов нет, а технологического превосходства у российской армии не наблюдается.

