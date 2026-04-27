У ЗСУ натякнули про перехід до контрнаступу: деталі

Сили оборони України зуміли зупинити найактивнішу фазу наступу російських військ на напрямі Покровська. Проте поточна стабілізація фронту – лише проміжний етап перед можливим переходом до контрнаступальних дій. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив підполковник, командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади 5-а окрема важка механізована бригада Руслан Габінет.

Війна в Україні.

За його словами, ключовою проблемою залишається виснаження піхоти. Військові перебувають на позиціях по 200 днів без повноцінної заміни, що впливає на стійкість оборони. При цьому нові поповнення йдуть здебільшого на ротацію, а не на посилення – через що не вдається розгорнути додаткові укріплені позиції.

Командир зазначив, що ділянка фронту в зоні відповідальності бригади залишається стабільною вже близько півроку. Проте влітку противник активно використав "зеленку" для проникнення до населених пунктів. Після таких спроб українським силам доводилося проводити зачистку.

За його словами, фіксувалися і показові акції росіян: в одному із сіл окупанти встановили прапор, заявивши про "захоплення", проте незабаром той самий військовий із цим прапором опинився в полоні в українських підрозділів. Населений пункт згодом повністю зачистили.

Габінет вважає, що за виконання низки умов українські сили зможуть просунутися вперед. Серед перешкод він назвав і системні проблеми з урахуванням особового складу: частина військових фактично "втрачається" між підрозділами, очікуючи на переведення.

Незважаючи на це, за оцінкою комбрига, противник має перевагу лише у чисельності. У сфері безпілотників досягнуто паритету, дефіциту артилерійських боєприпасів немає, а технологічної переваги російська армія не має.

