Европа готовится к долгой войне: мир в Украине теперь окончательно отдаляется

Европейские страны все больше готовятся к затяжной войне в Украине, признавая: скорого завершения конфликта не будет. Об этом говорится в материале The New York Times.

По оценкам издания, ключевым фактором стала ограниченная роль США в мирном процессе. Администрация Дональда Трампа сосредоточилась на конфликтах на Ближнем Востоке, что снизило шансы на дипломатическое урегулирование войны. В результате, Украина фактически оказалась в формате войны на истощение против России.

Аналитики отмечают: ни у одной из сторон пока нет решающего преимущества, а перспективы переговоров остаются призрачными. Эксперт Джеймс Шерр подчеркнул, что спустя более года после громких обещаний завершить войну ситуация фактически вернулась в начальную точку.

В Европе все яснее осознают: интересы Киева и Москвы несовместимы, а единственный реалистичный курс – продолжать поддержку Украины и не допустить побед России. Министр обороны Германии Борис Писториус прямо заявил, что Россия не воспринимает серьезные переговоры.

В то же время ЕС демонстрирует готовность держать курс: одобрена масштабная финансовая помощь Украине и новые санкционные пакеты против российской экономики, в частности ее энергетического сектора.

Несмотря на это, в Брюсселе признают: Кремль ориентируется, прежде всего, на диалог с Вашингтоном, а не с Европой. Как отмечает эксперт Александр Габуев, обе стороны пока имеют ресурсы для продолжения войны и не испытывают острой потребности в компромиссе.

Эксперты обращают внимание на отсутствие четкой стратегии победы Украины. По словам Клаудия Мэйджор, нынешняя политика Запада сводится к удержанию Украины "в игре", а не к достижению решающего результата.

Таким образом, война переходит в фазу долгосрочного противостояния, где ключевую роль будут играть ресурсы, выносливость и политическая воля союзников.

