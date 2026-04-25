Європа готується до довгої війни: мир в Україні тепер остаточно віддаляється

Європейські країни дедалі більше готуються до затяжної війни в Україні, визнаючи: швидкого завершення конфлікту не буде. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

За оцінками видання, ключовим фактором стала обмежена роль США у мирному процесі. Адміністрація Дональд Трамп зосередилася на конфліктах на Близькому Сході, що знизило шанси на дипломатичне врегулювання війни. У результаті Україна фактично опинилася у форматі війни на виснаження проти Росії.

Аналітики зазначають: жодна зі сторін наразі не має вирішальної переваги, а перспективи переговорів залишаються примарними. Експерт Джеймс Шерр наголосив, що через понад рік після гучних обіцянок завершити війну ситуація фактично повернулася до початкової точки.

У Європі дедалі чіткіше усвідомлюють: інтереси Києва і Москви несумісні, а єдиний реалістичний курс – продовжувати підтримку України та не допустити перемоги Росії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прямо заявив, що Росія не сприймає переговори серйозно.

Водночас ЄС демонструє готовність тримати курс: схвалено масштабну фінансову допомогу Україні та нові санкційні пакети проти російської економіки, зокрема її енергетичного сектору.

Попри це, у Брюсселі визнають: Кремль орієнтується насамперед на діалог із Вашингтоном, а не з Європою. Як зазначає експерт Олександр Габуєв, обидві сторони поки мають ресурси для продовження війни і не відчувають гострої потреби в компромісі.

Експерти також звертають увагу на відсутність чіткої стратегії перемоги України. За словами Клаудія Мейджор, нинішня політика Заходу зводиться до утримання України "у грі", а не до досягнення вирішального результату.

Таким чином, війна переходить у фазу довготривалого протистояння, де ключову роль відіграватимуть ресурси, витривалість і політична воля союзників.

