Артилерія видихається: у Росії змушені ухвалити термінове рішення, щоб продовжувати війну

Росія поступово відмовляється від своєї традиційної тактики масованого артилерійського вогню, переходячи до більш гнучких та технологічних методів ведення війни. Про це пише Forbes, аналізуючи зміни на фронті.

Артилерія. Фото: з відкритих джерел

Історично російська армія робила ставку на потужні артилерійські удари для придушення супротивника, проте за роки війни цей ресурс помітно вичерпався. За відкритими даними, підтверджено знищення понад 1700 артилерійських систем, тоді як українські оцінки сягають десятків тисяч. Додатковою проблемою залишається швидке зношування стовбурів і залежність від застарілої техніки.

Україна, своєю чергою, активно б'є за вразливим місцем – логістикою, знищуючи машини постачання боєприпасів. Це ще більше знижує ефективність традиційної вогневої могутності РФ.

У відповідь Москва нарощує виробництво безпілотників, роблячи ставку на масове застосування недорогих FPV-дронів. Паралельно розвиваються складніші системи, включаючи ударні дрони типу "Ланцет", а також важкі безпілотники-бомбардувальники. Їхня перевага – висока точність і можливість завдавати ударів практично в реальному часі завдяки зв'язці розвідки та зв'язку.

Крім того, Росія активно тестує наземні роботизовані платформи – від мобільних мінометів до ударних машин із вибухівкою. Такі системи дозволяють діяти навіть за умов активної радіоелектронної боротьби.

Змінюється і структура військ: замість великих формувань використовуються невеликі, розосереджені групи, які діють більш потайно і автономно. Вони можуть швидко виявляти слабкі місця та завдавати локальних ударів без масштабної артпідготовки.

За оцінками аналітиків, саме здатність Росії адаптуватися – поєднуючи дрони, робототехніку та нові тактики – стане ключовим фактором, який визначить подальший розвиток війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський заявив про нічний обстріл: кількість загиблих зросла.



