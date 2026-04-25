Артиллерия выдыхается: в России вынуждены принять срочное решение, чтобы продолжать войну

Россия постепенно отказывается от своей традиционной тактики массированного артиллерийского огня, переходя к более гибким и технологичным методам ведения войны. Об этом пишет Forbes, анализируя изменения на фронте.

Исторически российская армия делала ставку на мощные артиллерийские удары для подавления противника, однако за годы войны этот ресурс заметно истощился. По открытым данным, подтверждено уничтожение более 1700 артиллерийских систем, тогда как украинские оценки достигают десятков тысяч. Дополнительной проблемой остается быстрый износ стволов и зависимость от устаревшей техники.

Украина, в свою очередь, активно бьет по уязвимому месту – логистике, уничтожая машины снабжения боеприпасами. Это еще больше снижает эффективность традиционной огневой мощи РФ.

В ответ Москва наращивает производство беспилотников, делая ставку на массовое применение недорогих FPV-дронов. Параллельно развиваются более сложные системы, включая ударные дроны типа "Ланцет", а также тяжелые беспилотники-бомбардировщики. Их преимущество – высокая точность и возможность наносить удары практически в реальном времени благодаря связке разведки и связи.

Кроме того, Россия активно тестирует наземные роботизированные платформы – от мобильных минометов до ударных машин с взрывчаткой. Такие системы позволяют действовать даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Меняется и сама структура войск: вместо крупных формирований используются небольшие, рассредоточенные группы, которые действуют более скрытно и автономно. Они могут быстро выявлять слабые места и наносить локальные удары без масштабной артподготовки.

По оценкам аналитиков, именно способность России адаптироваться – сочетая дроны, робототехнику и новые тактики – станет ключевым фактором, который определит дальнейшее развитие войны.

