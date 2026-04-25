Зеленский сделал заявление о ночном обстреле: количество погибших возросло

Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский сообщил, что всего страна-агрессор убила этой ночью четырех украинцев. Также от удара российских войск получили ранения более 30 человек по всей Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский сообщил в Facebook.
Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Александр Ганжа
По информации президента, кроме Днепра, есть раненые в Черниговской, Одесской, Харьковской областях.
Президент отметил, что нужно двигаться к 21 пакету европейских санкций против России.
Отметим, российские войска в течение ночи нанесли массированный удар по Днепру, оставив после себя разрушенные здания и десятки пострадавших.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, среди пострадавших – 9-летний мальчик. Ему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. В то же время девять человек госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Под огнем также оказался Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры, в частности, уничтожена остановка общественного транспорта, зафиксированы разрушения газопровода.
В Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание, повреждены частные дома. Еще один удар пришелся вблизи жилой застройки в Киевском районе города. Ситуация остается напряженной, спасательные службы продолжают ликвидацию последствий атак.