Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский сделал заявление о ночном обстреле: количество погибших возросло
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал заявление о ночном обстреле: количество погибших возросло

После ночного обстрела Украины 4 человека погибли, более 30 ранены

25 апреля 2026, 11:29
Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский сообщил, что всего страна-агрессор убила этой ночью четырех украинцев. Также от удара российских войск получили ранения более 30 человек по всей Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Александр Ганжа

По информации президента, кроме Днепра, есть раненые в Черниговской, Одесской, Харьковской областях.

 "Тактика у россиян без изменений: ударные дроны, крылатые ракеты и значительное количество баллистики. Большинство целей – обычная инфраструктура в городах. Повреждены жилые дома, энергетика, предприятия. Каждый такой удар должен напоминать партнерам, что ситуация требует немедленных и жестких действий, оперативного усиления нашей ПВО", — отметил глава государства.

Президент отметил, что нужно двигаться к 21 пакету европейских санкций против России.

Отметим, российские войска в течение ночи нанесли массированный удар по Днепру, оставив после себя разрушенные здания и десятки пострадавших.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, среди пострадавших – 9-летний мальчик. Ему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. В то же время девять человек госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Под огнем также оказался Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры, в частности, уничтожена остановка общественного транспорта, зафиксированы разрушения газопровода. 

В Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание, повреждены частные дома. Еще один удар пришелся вблизи жилой застройки в Киевском районе города. Ситуация остается напряженной, спасательные службы продолжают ликвидацию последствий атак.




