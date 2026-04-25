Зеленський зробив заяву про нічний обстріл: кількість загиблих зросла

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом країна-агресор вбила цієї ночі чотирьох українців. Також від удару російських військ зазнали поранень понад 30 людей по всій Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Зеленський повідомив у Facebook.

Удар по Дніпропетровській області.

За інформацією президента, крім Дніпра є поранені в Чернігівській, Одеській, Харківській областях.

"Тактика у росіян без змін: ударні дрони, крилаті ракети та значну кількість балістики. Більшість цілей – звичайна інфраструктура у містах. Пошкоджено житлові будинки, енергетика, підприємства. Кожен такий удар має нагадувати партнерам, що ситуація потребує негайних та жорстких дій, оперативного посилення нашої ППО", — зазначив глава держави.

Президент зазначив, що потрібно рухатися до 21-го пакету європейських санкцій проти Росії.

Зазначимо, російські війська протягом ночі завдали масованого удару по Дніпру, залишивши після себе зруйновані будівлі та десятки постраждалих.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВ Олександр Ганжа, серед постраждалих – 9-річний хлопчик. Йому надали необхідну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно. У той же час дев'ятьох людей госпіталізовано, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Під вогнем також опинився Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив про пошкодження транспортної інфраструктури, зокрема, знищено зупинку громадського транспорту, зафіксовано руйнування газопроводу.

У Немишлянському районі зафіксовано пряме влучення, пошкоджено приватні будинки. Ще один удар припав поблизу житлової забудови в Київському районі міста. Ситуація залишається напруженою, рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атак.



