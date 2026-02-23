logo_ukra

Де не вдається утримати фронт: у DeepState повідомили про тривожні тенденції
commentss НОВИНИ Всі новини

Де не вдається утримати фронт: у DeepState повідомили про тривожні тенденції

У DeepState повідомили, що російські війська просунулися на Сумщині та Донеччині

23 лютого 2026, 16:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Аналітики моніторингового аналітичного проекту DeepState зафіксували просування військ РФ у Покровці Сумської області, а також у Никифоровці, Липівці та поблизу Платонівки на Донеччині.

Де не вдається утримати фронт: у DeepState повідомили про тривожні тенденції

Наступ Росії. Фото: DeepState

За інформацією аналітиків, російські окупаційні війська просунулися у Покровці на Сумщині.

Також зафіксовано просування ворога у селах Никифорівка і Липівка Соледарської міської громади та поблизу Платонівки Сіверської міської громади на Донеччині.

У той же час головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Збройні сили України не лише стримують ворога, а й ведуть успішні наступальні дії на Півдні. Про це у соцмережі повідомив.

За його словами, з кінця січня угруповання Десантно-штурмових військ разом із суміжними підрозділами на Олександрівському напрямку відновили контроль над близько 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами. Йдеться про поступове, але впевнене витіснення противника з раніше окупованих рубежів. 

Головнокомандувач особисто відзначив військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад, які виконують бойові завдання на цьому напрямку. Він наголосив на їхній мужності, витримці та професійності в умовах інтенсивних боїв.

Читайте також на порталі "Коментарі" - переговорний процес між Україною та Росією наближається до точки, коли сторонам доведеться визначатися – або рух до справедливого миру, або продовження війни. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Justice Conference.

За його словами, війни такого масштабу не завершуються самі по собі. Історія знає лише два сценарії: або ухвалюється справедливе рішення з чіткими гарантіями безпеки, або конфлікт повертається – ще більш масштабним і небезпечним.




