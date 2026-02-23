Де не вдається утримати фронт: у DeepState повідомили про тривожні тенденції

Аналітики моніторингового аналітичного проекту DeepState зафіксували просування військ РФ у Покровці Сумської області, а також у Никифоровці, Липівці та поблизу Платонівки на Донеччині.

Наступ Росії. Фото: DeepState

За інформацією аналітиків, російські окупаційні війська просунулися у Покровці на Сумщині.

Також зафіксовано просування ворога у селах Никифорівка і Липівка Соледарської міської громади та поблизу Платонівки Сіверської міської громади на Донеччині.

У той же час головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Збройні сили України не лише стримують ворога, а й ведуть успішні наступальні дії на Півдні. Про це у соцмережі повідомив.

За його словами, з кінця січня угруповання Десантно-штурмових військ разом із суміжними підрозділами на Олександрівському напрямку відновили контроль над близько 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами. Йдеться про поступове, але впевнене витіснення противника з раніше окупованих рубежів.

Головнокомандувач особисто відзначив військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад, які виконують бойові завдання на цьому напрямку. Він наголосив на їхній мужності, витримці та професійності в умовах інтенсивних боїв.

