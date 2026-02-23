Контрнаступ на Півдні: скільки населених пунктів вже повернули ЗСУ

Збройні сили України не лише стримують ворога, а й ведуть успішні наступальні дії на Півдні. Про це у соцмережі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, з кінця січня угруповання Десантно-штурмових військ разом із суміжними підрозділами на Олександрівському напрямку відновили контроль над близько 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами. Йдеться про поступове, але впевнене витіснення противника з раніше окупованих рубежів.

Головнокомандувач особисто відзначив військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад, які виконують бойові завдання на цьому напрямку. Він наголосив на їхній мужності, витримці та професійності в умовах інтенсивних боїв.

Під час спілкування з військовими Олександр Сирський підкреслив, що бойовий дух підрозділів залишається високим, а впевненість у результаті – незмінною. За його словами, українські воїни діють злагоджено й системно, поєднуючи оборону з активними наступальними діями.

"Наш план незмінний – ефективно виконувати поставлені завдання з максимальним збереженням життя та здоров’я захисників і захисниць, посилювати обороноздатність та нарощувати спроможності на кожній ділянці фронту", — зазначив Головнокомандувач.

У Генштабі наголошують: операція триває, а звільнення української землі залишається ключовою метою Сил оборони.

