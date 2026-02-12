Небо України стане безпечнішим: Сирський повідомив важливі новини щодо посилення ППО

Система протиповітряної оборони України працює у надзвичайно складних умовах постійних атак з повітря, зазначив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Щодня країна стикається з 100–200 ударними безпілотниками Shahed та періодичними масованими ракетно-авіаційними ударами.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, стійкість ППО залежить від ритмічного постачання засобів ураження, технологічного розвитку, ефективності управлінських рішень і швидкої адаптації до нових викликів. Відмова від застарілих бюрократичних підходів також підвищує оперативність системи.

Протягом останніх двох років ефективність ППО утримується на рівні близько 74%. У середньому українські війська знищують 70% засобів повітряного нападу, а за сприятливих умов цей показник ще вищий. Основним засобом захисту залишаються зенітні ракетні війська, які ефективні у будь-яку погоду, тоді як авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі активно залучаються за сприятливих умов.

Для підвищення ефективності безпілотної складової ППО триває комплекс організаційних заходів. Планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, що відповідатиме за прикриття важливих об’єктів. Також нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів, а співпраця з партнерами допомагає вирішувати проблему дефіциту ракет для зенітних комплексів та винищувальної авіації.

Сирський наголосив: Україна продовжує адаптувати ППО до нових викликів, впроваджуючи інновації та зміцнюючи оборону проти сучасних загроз із повітря.

