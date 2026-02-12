Небо Украины станет безопаснее: Сырский сообщил важные новости об усилении ПВО

Система противовоздушной обороны Украины работает в сложнейших условиях постоянных атак с воздуха, отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Каждый день страна сталкивается со 100–200 ударными беспилотниками Shahed и периодическими массированными ракетно-авиационными ударами.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, устойчивость ПВО зависит от ритмической поставки средств поражения, технологического развития, эффективности управленческих решений и быстрой адаптации к новым вызовам. Отказ от устаревших бюрократических подходов также увеличивает оперативность системы.

В последние два года эффективность ПВО удерживается на уровне около 74%. В среднем украинские войска уничтожают 70% средств воздушного нападения, а при благоприятных условиях этот показатель еще выше. Основным средством защиты остаются зенитные ракетные войска, которые эффективны в любую погоду, в то время как авиация, вертолеты и дроны-перехватчики активно привлекаются при благоприятных условиях.

Для повышения эффективности беспилотной составляющей ПВО продолжается комплекс организационных мероприятий. Планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, что будет отвечать за прикрытие важных объектов. Также наращивается численность и качество перехватчиков дронов, а сотрудничество с партнерами помогает решать проблему дефицита ракет для зенитных комплексов и истребительной авиации.

Сырский подчеркнул, что Украина продолжает адаптировать ПВО к новым вызовам, внедряя инновации и укрепляя оборону против современных угроз из воздуха.

Читайте на портале "Комментарии" — в Европарламенте призвали срочно усилить ПВО Украины и ударить по РФ.



