Контрнаступление на Юге: сколько населенных пунктов уже вернули ВСУ

Вооруженные силы Украины не только умеряют врага, но и ведут успешные наступательные действия на Юге. Об этом в соцсети сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, с конца января группировки Десантно-штурмовых войск вместе со смежными подразделениями на Александровском направлении возобновили контроль над около 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами. Речь идет о постепенном, но уверенном вытеснении противника из ранее оккупированных рубежей.

Главнокомандующий лично отметил военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, выполняющих боевые задания на этом направлении. Он отметил их мужество, выдержку и профессионализм в условиях интенсивных боев.

В ходе общения с военными Александр Сырский подчеркнул, что боевой дух подразделений остается высоким, а уверенность в результате – неизменной. По его словам, украинские воины действуют слаженно и системно, совмещая оборону с активными наступательными действиями.

"Наш план неизменен — эффективно выполнять поставленные задачи с максимальным сохранением жизни и здоровья защитников и защитниц, усиливать обороноспособность и наращивать способности на каждом участке фронта", — отметил Главнокомандующий.

В Генштабе отмечают: операция продолжается, а освобождение украинской земли остается ключевой целью Сил обороны.

