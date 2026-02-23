logo

Контрнаступление на Юге: сколько населенных пунктов уже вернули ВСУ

Александр Сырский отметил десантников 82-й и 95-й бригад и заявил о системном продвижении вперед

23 февраля 2026, 13:50
Вооруженные силы Украины не только умеряют врага, но и ведут успешные наступательные действия на Юге. Об этом в соцсети сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Контрнаступление на Юге: сколько населенных пунктов уже вернули ВСУ

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, с конца января группировки Десантно-штурмовых войск вместе со смежными подразделениями на Александровском направлении возобновили контроль над около 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами. Речь идет о постепенном, но уверенном вытеснении противника из ранее оккупированных рубежей.

Главнокомандующий лично отметил военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, выполняющих боевые задания на этом направлении. Он отметил их мужество, выдержку и профессионализм в условиях интенсивных боев.

В ходе общения с военными Александр Сырский подчеркнул, что боевой дух подразделений остается высоким, а уверенность в результате – неизменной. По его словам, украинские воины действуют слаженно и системно, совмещая оборону с активными наступательными действиями.

"Наш план неизменен — эффективно выполнять поставленные задачи с максимальным сохранением жизни и здоровья защитников и защитниц, усиливать обороноспособность и наращивать способности на каждом участке фронта", — отметил Главнокомандующий.

В Генштабе отмечают: операция продолжается, а освобождение украинской земли остается ключевой целью Сил обороны.

Читайте на портале "Комментарии" — система противовоздушной обороны Украины работает в чрезвычайно сложных условиях постоянных атак с воздуха, отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Каждый день страна сталкивается со 100–200 ударными беспилотниками Shahed и периодическими массированными ракетно-авиационными ударами.



