Где не удается удержать фронт: в DeepState сообщили о тревожных тенденциях

Аналитики мониторингового аналитического проекта DeepState зафиксировали продвижение войск РФ в Покровке Сумской области, а также в Никифоровке, Липовке и вблизи Платоновки Донецкой области.

Наступление России. Фото: DeepState

По информации аналитиков, российские оккупационные войска продвинулись в Покровке Сумской области.

Также зафиксировано продвижение врага в селах Никифоровка и Липовка Соледарской городской общины и вблизи Платоновки Северской городской общины Донецкой области.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы Украины не только сдерживают врага, но и ведут успешные наступательные действия на Юге. Об этом в соцсети сообщил.

По его словам, с конца января группировки Десантно-штурмовых войск вместе со смежными подразделениями на Александровском направлении возобновили контроль над около 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами. Речь идет о постепенном, но уверенном вытеснении противника из ранее оккупированных рубежей.

Главнокомандующий лично отметил военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, выполняющих боевые задания на этом направлении. Он отметил их мужество, выдержку и профессионализм в условиях интенсивных боев.

