Цифра вражає: у Раді розкрили масштаби СЗЧ в Україні

В Україні кількість кримінальних справ щодо самовільного залишення частини за рік підстрибнула майже вп'ятеро і наразі їх приблизно 300 тисяч. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі Вечер.LIVE розповів нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Кількість справ стосовно СЗЧ. Фото: з відкритих джерел

При цьому парламентарій наголосив, що офіційної статистики щодо того, скільки військових справді доїжджає після навчання до фронту немає.

"Ці люди їдуть на навчання, а далі вони йдуть до СЗЧ величезною кількістю... Яка кількість бусифікованих доїжджає до лінії фронту? Ми не знаємо точної статистики", — сказав нардеп.

За словами Олексія Гончаренка, система мобілізації неефективна, адже потім бусифіковані не можуть принести користь ні війську, ні економіці країни.

"Раз витратили гроші, щоб їх бусифікувати. Вдруге витратили гроші, щоб їх навчити, поки вони не втекли... Втретє витратили гроші, шукаючи цих людей. А потім, коли знайдуть, ще садять у в'язницю. Це вчетверте витрачати гроші", — висловився нардеп.

битва за Бахмут стала переломним моментом у процесі мобілізації в Україні. адже все частіше можна було почути, що сьогодні вас мобілізують, а завтра ви загинете десь під Бахмутом. У певний момент інформаційну кампанію з рекрутингу новобранців у Сили Оборони України було провалено, і почалася примусова мобілізація. Саме це заклало фундамент масового дезертирства в армії. Про це в ефірі "Інсайдер ЗСУ" сказав командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

проблема самовільного відходу з частини в українській армії стала масовою, адже з січня 2022-го до вересня 2025 року правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних проваджень – 235 646 за СЗЧ та 53 954 за дезертир.




