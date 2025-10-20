Что делать с ростом количества случаев СЗЧ: список реформ

Проблема самовольного ухода из части в украинской армии стала массовой, ведь с января 2022-го по сентябрь 2025 года правоохранители открыли почти 290 тыс. уголовных производств — 235 646 за СЗЧ и 53 954 за дезертирство. Что делать, чтобы снизить количество случаев СЗЧ и восстановить доверие к армии.

Опрос Active Group показывает, что украинцы проблему замечают, ведь 63,6% считают СЗЧ очень распространенным явлением, еще 25,9% — частично присутствующим в армии. В то же время мнения относительно реакции государства критичны. Лишь 6,6% считают, что власти действуют достаточно, тогда как 68,2% оценивают меры как "скорее недостаточные" или "полностью недостаточные".

Достаточно ли государство делает, чтобы уменьшить случаи СЗЧ

Также украинцы предложили реформы в ВСУ, чтобы снизить количество СЗЧ. Больше всего голосов поддержки получили следующие варианты: изменения в мобилизации, прозрачная система ротаций и облегченный процесс перевода между частями.

Какие реформы нужно провести в ВСУ для того, чтобы уменьшить количество СЗЧ:

— Изменить подходы к мобилизации — 76,1%

— Обеспечить прозрачную систему ротаций и отдыха – 60%

— Облегчить перевод между частями – 50,9%

— Повысить денежное обеспечение военным – 44,4%

— Уменьшить бюрократию – 42,7%

— Улучшить бытовые условия службы – 41,6%

— Усилить ответственность командиров в которых много СЗЧ – 40,8%

— Сохранить возможность "возвращения" с СЗЧ – 35,7%

— Усилить социальную защиту семей – 34,2%

— Усилить психологическую помощь – 33,3%

— Сделать возможность общественного контроля условий службы – 28,6%

— Усилить ответственность за СЗЧ – 16,2%

— Усилить дисциплину более жесткими наказаниями – 9,6%

