Что делать с ростом количества случаев СЗЧ: список реформ

Slava Kot
Проблема самовольного ухода из части в украинской армии стала массовой, ведь с января 2022-го по сентябрь 2025 года правоохранители открыли почти 290 тыс. уголовных производств — 235 646 за СЗЧ и 53 954 за дезертирство. Что делать, чтобы снизить количество случаев СЗЧ и восстановить доверие к армии.
Как уменьшить СЗЧ в ВСУ. Фото из открытых источников
Опрос Active Group показывает, что украинцы проблему замечают, ведь 63,6% считают СЗЧ очень распространенным явлением, еще 25,9% — частично присутствующим в армии. В то же время мнения относительно реакции государства критичны. Лишь 6,6% считают, что власти действуют достаточно, тогда как 68,2% оценивают меры как "скорее недостаточные" или "полностью недостаточные".
Достаточно ли государство делает, чтобы уменьшить случаи СЗЧ
Также украинцы предложили реформы в ВСУ, чтобы снизить количество СЗЧ. Больше всего голосов поддержки получили следующие варианты: изменения в мобилизации, прозрачная система ротаций и облегченный процесс перевода между частями.
Какие реформы нужно провести в ВСУ для того, чтобы уменьшить количество СЗЧ:
