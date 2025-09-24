Рубрики
Посилення покарання за самовільне залишення частини (СЗЧ) матиме протилежний ефект — замість дисципліни Україна отримає сотні тисяч бійців, які просто переховуватимуться від служби. Про це заявив командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв’ю Радіо Свобода.
Білецький: йдуть у СЗЧ, бо бояться не війни, а армії
За його словами, у такому разі військові почнуть чинити опір затриманню, що лише погіршить ситуацію.
Він також назвав ключові причини, через які новобранці йдуть у СЗЧ:
недостатня підготовка в навчальних центрах, де бійців нерідко відправляють на фронт без належних навичок;
відсутність адаптаційного періоду, коли новоприбулі мають кілька тижнів на злагодження в підрозділі;
низька довіра до командирів, серед яких іноді опиняються люди без бойового досвіду.
За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення до липня 2025 року в Україні відкрили понад 200 тисяч справ за фактом самовільного залишення частини та понад 50 тисяч — за дезертирство. Білецький переконаний, що каральний підхід не вирішить проблему, доки не буде змінено систему підготовки й адаптації бійців.
