

















Посилення покарання за самовільне залишення частини (СЗЧ) матиме протилежний ефект — замість дисципліни Україна отримає сотні тисяч бійців, які просто переховуватимуться від служби. Про це заявив командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв’ю Радіо Свобода.

Білецький: йдуть у СЗЧ, бо бояться не війни, а армії

"У нас неможливо посадити людину — прокуратура і ДБР цим займатися не хочуть. Якщо забрати можливість безкарно повернутися, 30 тисяч бійців, які щороку повертаються, перетворяться на 250–300 тисяч тих, хто просто сидітиме по хатах до кінця війни. Всі розуміють, що ніхто їх не посадить, і буде амністія. Це очевидно", — пояснив Білецький.

За його словами, у такому разі військові почнуть чинити опір затриманню, що лише погіршить ситуацію.

Він також назвав ключові причини, через які новобранці йдуть у СЗЧ:

недостатня підготовка в навчальних центрах, де бійців нерідко відправляють на фронт без належних навичок;

відсутність адаптаційного періоду, коли новоприбулі мають кілька тижнів на злагодження в підрозділі;

низька довіра до командирів, серед яких іноді опиняються люди без бойового досвіду.

"Є страх війни, але є і страх армії. Коли боєць знає, що в навчальному центрі його товаришів нічому не вчили, а половина просто пила, а потім їх кинули на передову, це стимул іти в СЗЧ", — додав Білецький.

За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення до липня 2025 року в Україні відкрили понад 200 тисяч справ за фактом самовільного залишення частини та понад 50 тисяч — за дезертирство. Білецький переконаний, що каральний підхід не вирішить проблему, доки не буде змінено систему підготовки й адаптації бійців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в зоні відповідальності Третього армійського корпусу, у районі н.п. Шандриголове, окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку.