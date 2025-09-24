В зоні відповідальності Третього армійського корпусу, у районі н.п. Шандриголове, окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку. Таке відео опублікували бійці Третього АК.

Росіяни розстріляли сім’ю та прикривалися дівчинкою під час штурму (ВІДЕО)

З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму н.п. командир РФ з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і "убивать всех без разбора".

"Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них.

Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника", – наголошують військові Трійки.

На відео окупант коментує, що росіяни мають тримати "малиша" і не показувати їй тіла вбитої родини.

Третій армійський корпус та СБУ наголошують: завчасна евакуація з району бойових дій рятує від російських окупантів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Лиманському напрямку ворог продовжує створювати передумови щодо формування стійких плацдармів для дій відразу на кількох основних напрямках – Лиман, Сіверськ та річка Оскіл у південній частині однойменного водосховища. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію військового кореспондента Богдана Мирошникова.