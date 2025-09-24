Билецкий: идут в СЗЧ, потому что боятся не войны, а армии



















Ужесточение наказания за самовольное оставление части (СЗЧ) будет иметь противоположный эффект — вместо дисциплины Украина получит сотни тысяч бойцов, которые будут просто скрываться от службы. Об этом заявил командир 3 армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью Радио Свобода.

Белецкий: идут в СЗЧ, потому что боятся не войны, а армии

"У нас невозможно посадить человека – прокуратура и ГБР этим заниматься не хотят. Если забрать возможность безнаказанно вернуться, 30 тысяч бойцов, которые каждый год возвращаются, превратятся в 250–300 тысяч тех, кто будет просто сидеть по домам до конца войны. Все понимают, что никто их не посадит и будет амнистия. Это очевидно", — объяснил Белецкий.

По его словам, в таком случае военные начнут сопротивляться задержанию, что только усугубит ситуацию.

Он также назвал ключевые причины, по которым новобранцы идут в СЗЧ:

- недостаточная подготовка в учебных центрах, где бойцов нередко отправляют на фронт без должного навыка;

- отсутствие адаптационного периода, когда новоприбывшие имеют несколько недель на согласование в подразделении;

- низкое доверие к командирам, среди которых иногда оказываются люди без боевого опыта.

" Есть страх войны, но есть и страх армии. Когда боец знает, что в учебном центре его товарищей ничему не учили, а половина просто пила, а потом их бросили на передовую, это стимул идти в СЗЧ", — добавил Билецкий.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения к июлю 2025 года в Украине было открыто более 200 тысяч дел по факту самовольного ухода из части и более 50 тысяч — за дезертирство. Билецкий убежден, что карательный подход не решит проблему, пока не будет изменена система подготовки и адаптации бойцов.

