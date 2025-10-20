Що робити зі зростанням кількості випадків СЗЧ: список реформ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Проблема самовільного залишення частини (СЗЧ) в українській армії стала масовою, адже з січня 2022-го по вересень 2025 року правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних проваджень — 235 646 за СЗЧ і 53 954 за дезертирство. Що робити, щоб зменшити кількість випадків СЗЧ і відновити довіру до армії.
Як зменшити СЗЧ у ЗСУ. Фото з відкритих джерел
Опитування Active Group показує, що українці проблему помічають, адже 63,6% вважають СЗЧ дуже поширеним явищем, ще 25,9% — частково присутнім в армії. Водночас думки щодо реакції держави критичні. Лише 6,6% вважають, що влада діє достатньо, тоді як 68,2% оцінюють заходи як "скоріше недостатні" або "повністю недостатні".
Чи достатньо держава робить, щоб зменшити випадки СЗЧ
Також українці запропонували реформи в ЗСУ, щоб зменшити кількість СЗЧ. Найбільше голосів підтримки отримали такі варіанти: зміни до мобілізації, прозора система ротацій та полегшений процес переведення між частинами.
Які реформи треба провести в ЗСУ для того, щоб зменшити кількість СЗЧ:
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що юрист назвав, як зменшити випадки СЗЧ у війську.
Також "Коментарі" писали, що командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький розповів, чому йдуть в СЗЧ.