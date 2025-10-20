logo_ukra

Що робити зі зростанням кількості випадків СЗЧ: список реформ
Що робити зі зростанням кількості випадків СЗЧ: список реформ

Які реформи українці вважають пріоритетними для зниження самовільного залишення частини.

20 жовтня 2025, 15:20
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Проблема самовільного залишення частини (СЗЧ) в українській армії стала масовою, адже з січня 2022-го по вересень 2025 року правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних проваджень — 235 646 за СЗЧ і 53 954 за дезертирство. Що робити, щоб зменшити кількість випадків СЗЧ і відновити довіру до армії.

Що робити зі зростанням кількості випадків СЗЧ: список реформ

Як зменшити СЗЧ у ЗСУ. Фото з відкритих джерел

Опитування Active Group показує, що українці проблему помічають, адже 63,6% вважають СЗЧ дуже поширеним явищем, ще 25,9% — частково присутнім в армії. Водночас думки щодо реакції держави критичні. Лише 6,6% вважають, що влада діє достатньо, тоді як 68,2% оцінюють заходи як "скоріше недостатні" або "повністю недостатні".

Що робити зі зростанням кількості випадків СЗЧ: список реформ - фото 2

Чи достатньо держава робить, щоб зменшити випадки СЗЧ

Також українці запропонували реформи в ЗСУ, щоб зменшити кількість СЗЧ. Найбільше голосів підтримки отримали такі варіанти: зміни до мобілізації, прозора система ротацій та полегшений процес переведення між частинами.

Які реформи треба провести в ЗСУ для того, щоб зменшити кількість СЗЧ:

  • - Змінити підходи до мобілізації – 76,1%
  • - Забезпечити прозору систему ротацій і відпочинку – 60%
  • - Полегшити переведення між частинами – 50,9%
  • - Підвищити грошове забезпечення військовим – 44,4%
  • - Зменшити бюрократію – 42,7%
  • - Покращити побутові умови служби – 41,6%
  • - Посилити відповідальність командирів у яких багато СЗЧ – 40,8%
  • - Зберегти можливість "повернення" з СЗЧ – 35,7%
  • - Посилити соціальний захист родин – 34,2%
  • - Посилити психологічну допомогу – 33,3%
  • - Зробити можливість громадського контролю умов служби – 28,6%
  • - Посилити відповідальність за СЗЧ – 16,2%
  • - Посилити дисципліну більш жорсткими покараннями – 9,6%

