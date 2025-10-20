Що робити зі зростанням кількості випадків СЗЧ: список реформ

Проблема самовільного залишення частини (СЗЧ) в українській армії стала масовою, адже з січня 2022-го по вересень 2025 року правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних проваджень — 235 646 за СЗЧ і 53 954 за дезертирство. Що робити, щоб зменшити кількість випадків СЗЧ і відновити довіру до армії.

Як зменшити СЗЧ у ЗСУ. Фото з відкритих джерел

Опитування Active Group показує, що українці проблему помічають, адже 63,6% вважають СЗЧ дуже поширеним явищем, ще 25,9% — частково присутнім в армії. Водночас думки щодо реакції держави критичні. Лише 6,6% вважають, що влада діє достатньо, тоді як 68,2% оцінюють заходи як "скоріше недостатні" або "повністю недостатні".

Чи достатньо держава робить, щоб зменшити випадки СЗЧ

Також українці запропонували реформи в ЗСУ, щоб зменшити кількість СЗЧ. Найбільше голосів підтримки отримали такі варіанти: зміни до мобілізації, прозора система ротацій та полегшений процес переведення між частинами.

Які реформи треба провести в ЗСУ для того, щоб зменшити кількість СЗЧ:

- Змінити підходи до мобілізації – 76,1%

- Забезпечити прозору систему ротацій і відпочинку – 60%

- Полегшити переведення між частинами – 50,9%

- Підвищити грошове забезпечення військовим – 44,4%

- Зменшити бюрократію – 42,7%

- Покращити побутові умови служби – 41,6%

- Посилити відповідальність командирів у яких багато СЗЧ – 40,8%

- Зберегти можливість "повернення" з СЗЧ – 35,7%

- Посилити соціальний захист родин – 34,2%

- Посилити психологічну допомогу – 33,3%

- Зробити можливість громадського контролю умов служби – 28,6%

- Посилити відповідальність за СЗЧ – 16,2%

- Посилити дисципліну більш жорсткими покараннями – 9,6%

