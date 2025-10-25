В Украине количество уголовных дел по самовольному оставлению части за год подпрыгнуло почти впятеро и в настоящее время их приблизительно 300 тысяч. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Количество уголовных дел в отношении СЗЧ. Фото: из открытых источников

При этом парламентарий подчеркнул, что официальной статистики относительно того, сколько военных действительно доезжает после обучения до фронта нет.

"Эти люди едут на обучение, а дальше они идут в СЗЧ огромным количеством... Какое количество бусифицированных доезжает до линии фронта? Мы не знаем точной статистики", — сказал нардеп.

По словам Алексея Гончаренко, система мобилизации неэффективна, ведь потом бусифицированные не могут принести пользы ни войску, ни экономике страны.

"Раз потратили деньги, чтобы их бусифицировать. Второй раз потратили деньги, чтобы их научить, пока они не сбежали... Третий раз потратили деньги, ища этих людей. А потом, когда найдут, еще сажают в тюрьму. Это четвертый раз тратить деньги", — высказался нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за Бахмут стала переломным моментом в процессе мобилизации в Украине. ведь все чаще и чаще можно было услышать, что сегодня вас мобилизуют, а завтра вы погибнете где-то под Бахмутом. В определенный момент информационная кампания по рекрутингу новобранцев в Силы Обороны Украины была провалена, и началась принудительная мобилизация. Именно это заложило фундамент для массового дезертирства в армии. Об этом в эфире "Инсайдер ВСУ" сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Также издание "Комментарии" сообщало – проблема самовольного ухода из части в украинской армии стала массовой, ведь с января 2022-го по сентябрь 2025 года правоохранители открыли почти 290 тыс. уголовных производств — 235 646 за СЗЧ и 53 954 за дезертирство.



