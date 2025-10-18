Битва за какой город все изменила: почему военные массово пошли в СЗЧ

Битва за Бахмут стала переломным моментом в процессе мобилизации в Украине. ведь все чаще и чаще можно было услышать, что сегодня вас мобилизуют, а завтра вы погибнете где-то под Бахмутом. В определенный момент информационная кампания по рекрутингу новобранцев в Силы Обороны Украины была провалена, и началась принудительная мобилизация. Именно это заложило фундамент для массового дезертирства в армии. Об этом в эфире "Инсайдер ВСУ" сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Рост количества СЗЧ. Фото: из открытых источников

Военный признал, что в 2022 и 2023 годах был упущен момент, когда было достаточно добровольцев, и они полностью комплектовали войска. При этом рекрутинг, по его словам, полноценно заработал только сейчас.

"Но этот момент, эта золотая середина — она была несколько провалена. Она была провалена информационной повесткой дня такой: сегодня вы мобилизованы — а завтра вы погибнете в посадке Бахмута. В то время это еще был Бахмут. Вот что слышали все и каждый из каждого утюга в доме. Как следствие, эта неизвестность людей насторожила", — объясняет Федоренко.

Командир "Ахиллеса" напоминает, что исторически во всех странах, где была принудительная мобилизация — она всегда сопровождалась бешеным негативом. Но сейчас альтернатива мобилизации может быть значительно хуже.

Федоренко уверяет, что, если человек подастся на определенную должность в ВСУ, он будет служить только на этой должности. На другую его переведут только в случае неспособности выполнять предусмотренные должностью обязанности. Но подтянув матчасть, можно пройти переаттестацию и перевестись именно на выбранное место, в пределах того же подразделения.

Читайте также на портале "Комментарии" - Билецкий заявил, что люди идут в СЗЧ, потому что боятся не войны, а армии.



