Битва за какой город все изменила: почему военные массово пошли в СЗЧ

Кравцев Сергей
Битва за Бахмут стала переломным моментом в процессе мобилизации в Украине. ведь все чаще и чаще можно было услышать, что сегодня вас мобилизуют, а завтра вы погибнете где-то под Бахмутом. В определенный момент информационная кампания по рекрутингу новобранцев в Силы Обороны Украины была провалена, и началась принудительная мобилизация. Именно это заложило фундамент для массового дезертирства в армии. Об этом в эфире "Инсайдер ВСУ" сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.
Рост количества СЗЧ. Фото: из открытых источников
Военный признал, что в 2022 и 2023 годах был упущен момент, когда было достаточно добровольцев, и они полностью комплектовали войска. При этом рекрутинг, по его словам, полноценно заработал только сейчас.
Командир "Ахиллеса" напоминает, что исторически во всех странах, где была принудительная мобилизация — она всегда сопровождалась бешеным негативом. Но сейчас альтернатива мобилизации может быть значительно хуже.
Федоренко уверяет, что, если человек подастся на определенную должность в ВСУ, он будет служить только на этой должности. На другую его переведут только в случае неспособности выполнять предусмотренные должностью обязанности. Но подтянув матчасть, можно пройти переаттестацию и перевестись именно на выбранное место, в пределах того же подразделения.
