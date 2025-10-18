Битва за яке місто все змінила: чому військові масово пішли у СЗЧ

Битва за Бахмут стала переломним моментом у процесі мобілізації в Україні. адже все частіше можна було почути, що сьогодні вас мобілізують, а завтра ви загинете десь під Бахмутом. У певний момент інформаційну кампанію з рекрутингу новобранців у Сили Оборони України було провалено, і почалася примусова мобілізація. Саме це заклало фундамент масового дезертирства в армії. Про це в ефірі "Інсайдер ЗСУ" сказав командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Зростання кількості СЗЧ. Фото: з відкритих джерел

Військовий визнав, що у 2022 та 2023 роках було втрачено момент, коли було достатньо добровольців, і вони повністю комплектували війська. При цьому рекрутинг, за його словами, повноцінно запрацював лише зараз.

"Але цей момент, ця золота середина – вона була дещо провалена. Вона була провалена інформаційним порядком денним таким: сьогодні ви мобілізовані – а завтра ви загинете в посадці Бахмута. На той час це ще був Бахмут. От що чули всі і кожен з кожної праски в будинку. Як наслідок, ця невідомість людей насторожила", – пояснює Федоренко.

Командир "Ахіллеса" нагадує, що історично у всіх країнах, де була примусова мобілізація — вона завжди супроводжувалася шаленим негативом. Але зараз альтернатива мобілізації може бути значно гіршою.

Федоренко запевняє, що, якщо людина подасться на певну посаду у ЗСУ, вона служитиме лише на цій посаді. На іншу його переведуть лише у разі нездатності виконувати передбачені посадою обов'язки. Але підтягнувши матчасть, можна пройти переатестацію та перевестися саме на обране місце, в межах того самого підрозділу.

