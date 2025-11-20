Чому скорочення чисельності ЗСУ неминуче: як цей пункт мирного плану Трампа відповідає потребам України

Україна не зможе утримувати мільйонне військо після завершення війни, і це не зовнішня вимога, а внутрішня необхідність. Про це заявив політичний оглядач і військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, коментуючи інформацію про таємний план Дональда Трампа, який передбачає зменшення чисельності української армії більш ніж удвічі.

Українська армія. Фото з відкритих джерел

Дмитро Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE заявив, що нині у Збройних силах України служить понад мільйон людей. Такий масштаб виправданий під час повномасштабної війни, однак після завершення активних бойових дій потреба у збереженні настільки значного війська зникне.

"Чисельність ЗСУ наразі скільки? Більше мільйона. Ми можемо аналізувати інформацію. Якщо закінчується активний характер бойових дій, для чого Україні мільйонне військо?" — вказує Снєгирьов.

Снєгирьов наголосив, що забезпечення ЗСУ у теперішньому обсязі коштує Україні близько 70 млрд доларів на рік. За його словами, у повоєнних умовах, коли бюджет і економіка потребуватимуть відновлення, утримання таких видатків стане нереалістичним.

"Українська економіка не витягує фінансування мільйонного війська. Тоді постає питання, якщо війна закінчилася і економіка України не витягує, цю кількість військовослужбовців… для чого їх тримати? Відповідно буде питання скорочення. В чому тут проросійські наративи, якщо це відповідає українським потребам, бо ми не можемо фінансувати цю кількість", — пояснює Снєгирьов.

На думку Снєгирьова, після завершення активної фази війни Захід перестане фінансувати українське військо, а відповідно Україна не отримуватиме "десятки мільярди доларів".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відреагував на секретний план Трампа для України.

Також "Коментарі" писали, що американські генерали приїхали дотиснути Зеленського щодо плану Трампа.