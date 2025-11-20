Рубрики
Украина не сможет удерживать миллионное войско после завершения войны, и это не внешнее требование, а внутренняя необходимость. Об этом заявил политический обозреватель и военный аналитик Дмитрий Снегирев, комментируя информацию о тайном плане Дональда Трампа, предусматривающего уменьшение численности украинской армии более чем вдвое.
Дмитрий Снегирев в эфире Новости.LIVE заявил, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины служит более миллиона человек. Такой масштаб оправдан во время полномасштабной войны, однако после завершения активных боевых действий потребность в сохранении столь значительного войска исчезнет.
Снегирев подчеркнул, что обеспечение ВСУ в настоящем объеме стоит Украине около 70 млрд долларов в год. По его словам, в послевоенных условиях, когда бюджет и экономика будут нуждаться в восстановлении, содержание таких расходов станет нереалистичным.
По мнению Снегирева, после завершения активной фазы войны Запад перестанет финансировать украинское войско, а соответственно, Украина не будет получать "десятки миллиардов долларов".
