Украина не сможет удерживать миллионное войско после завершения войны, и это не внешнее требование, а внутренняя необходимость. Об этом заявил политический обозреватель и военный аналитик Дмитрий Снегирев, комментируя информацию о тайном плане Дональда Трампа, предусматривающего уменьшение численности украинской армии более чем вдвое.

Дмитрий Снегирев в эфире Новости.LIVE заявил, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины служит более миллиона человек. Такой масштаб оправдан во время полномасштабной войны, однако после завершения активных боевых действий потребность в сохранении столь значительного войска исчезнет.

"Чисельность ВСУ пока сколько? Больше миллиона. Мы можем анализировать информацию. Если заканчивается активный характер боевых действий, для чего Украине миллионное войско?" – указывает Снегирев.

Снегирев подчеркнул, что обеспечение ВСУ в настоящем объеме стоит Украине около 70 млрд долларов в год. По его словам, в послевоенных условиях, когда бюджет и экономика будут нуждаться в восстановлении, содержание таких расходов станет нереалистичным.

"Украинская экономика не вытягивает финансирование миллионного войска. Тогда возникает вопрос, если война закончилась и экономика Украины не вытягивает, это количество военнослужащих… для чего их держать? Соответственно будет вопрос сокращения. В чем здесь пророссийские нарративы, если это отвечает украинским потребностям, потому что мы не можем финансировать это количество", — объясняет Снегирев.

По мнению Снегирева, после завершения активной фазы войны Запад перестанет финансировать украинское войско, а соответственно, Украина не будет получать "десятки миллиардов долларов".

