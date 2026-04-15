Чому Росія все частіше атакує вдень: який новий "людоїдський" задум Кремля
Чому Росія все частіше атакує вдень: який новий "людоїдський" задум Кремля

Росія дедалі частіше завдає ракетних ударів вдень. Аналітик пояснив причини та мету такої тактики Кремля.

15 квітня 2026, 10:15
Російські війська дедалі частіше завдають ракетних ударів по Україні у світлу пору доби. За словами військового аналітика Михайло Жирохов, така тактика має як технічні, так і цілеспрямовано жорстокі причини, які пов’язані зі збільшенням втрат серед цивільного населення.

Росія почала частіше атакувати вдень. Фото з відкритих джерел

Михайло Жирохов в ефірі "Еспресо" зауважив, що використання крилатих ракет часто обмежене особливостями систем наведення.

"Росіяни завжди використовували крилаті авіаційні ракети вранці, або вдень. Оскільки ці ракети мають певні особливості наведення. Зокрема, ці системи не дозволяють росіянам працювати крилатими ракетами вночі", — пояснив Жирохов.

Однак за словами аналітика, ключовим фактором є не лише техніка, а й свідомий вибір часу удару. Жирохов вважає, що російські сили намагаються атакувати об’єкти тоді, коли там перебуває найбільше людей, щоб збільшити втрати серед цивільних. З точки зору Кремля, удари по заповнених об’єктах мають більший психологічний та соціальний ефект, ніж нічні атаки по інфраструктурі.

"На жаль, росіяни підвищують свою ефективність — ударити по обʼєкту, коли там є цивільні. З їх погляду, це краще, ніж просто вдарити по обʼєкту. Ціль — завдати максимальних втрат серед цивільного населення. Це просто людоїдська тактика, яку, на жаль, росіяни почали частіше застосовувати останнім часом", — додав аналітик.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія атакувала Україну: що відомо про удари по Дніпру, Сумах, Одесі, Черкасах і Запоріжжю.

Також "Коментарі" писали про те, кого зараз росіяни атакують: яка професія під прицілом ворога.



Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viyskoviy-analitik-zhirokhov-poyasniv-chomu-okupanti-namagayutsya-zavdavati-raketnikh-udariv-u-svitlu-poru-dnya
