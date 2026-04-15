Чому Росія все частіше атакує вдень: який новий "людоїдський" задум Кремля

Slava Kot
Російські війська дедалі частіше завдають ракетних ударів по Україні у світлу пору доби. За словами військового аналітика Михайло Жирохов, така тактика має як технічні, так і цілеспрямовано жорстокі причини, які пов’язані зі збільшенням втрат серед цивільного населення.
Росія почала частіше атакувати вдень. Фото з відкритих джерел
Михайло Жирохов в ефірі "Еспресо" зауважив, що використання крилатих ракет часто обмежене особливостями систем наведення.
Однак за словами аналітика, ключовим фактором є не лише техніка, а й свідомий вибір часу удару. Жирохов вважає, що російські сили намагаються атакувати об’єкти тоді, коли там перебуває найбільше людей, щоб збільшити втрати серед цивільних. З точки зору Кремля, удари по заповнених об’єктах мають більший психологічний та соціальний ефект, ніж нічні атаки по інфраструктурі.
