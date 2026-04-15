Почему Россия все чаще атакует днем: какой новый "людоедский" замысел Кремля

Slava Kot
Российские войска все чаще наносят ракетные удары по Украине в светлое время суток. По словам военного аналитика Михаила Жирохова, такая тактика имеет как технические, так и целенаправленно жестокие причины, связанные с увеличением потерь среди гражданского населения.
Россия стала чаще атаковать днем. Фото из открытых источников
Михаил Жирохов в эфире "Эспрессо" отметил, что использование крылатых ракет часто ограничено особенностями систем наведения.
Однако, по словам аналитика, ключевым фактором является не только техника, но и сознательный выбор времени удара. Жирохов считает, что российские силы пытаются атаковать объекты тогда, когда там находится больше всего людей, чтобы увеличить потери среди гражданских. С точки зрения Кремля удары по заполненным объектам имеют больший психологический и социальный эффект, чем ночные атаки по инфраструктуре.
