Почему Россия все чаще атакует днем: какой новый "людоедский" замысел Кремля

Российские войска все чаще наносят ракетные удары по Украине в светлое время суток. По словам военного аналитика Михаила Жирохова, такая тактика имеет как технические, так и целенаправленно жестокие причины, связанные с увеличением потерь среди гражданского населения.

Россия стала чаще атаковать днем. Фото из открытых источников

Михаил Жирохов в эфире "Эспрессо" отметил, что использование крылатых ракет часто ограничено особенностями систем наведения.

"Россияне всегда использовали крылатые авиационные ракеты утром или днем. Поскольку эти ракеты имеют определенные особенности наведения. В частности, эти системы не позволяют россиянам работать крылатыми ракетами ночью", — пояснил Жирохов.

Однако, по словам аналитика, ключевым фактором является не только техника, но и сознательный выбор времени удара. Жирохов считает, что российские силы пытаются атаковать объекты тогда, когда там находится больше всего людей, чтобы увеличить потери среди гражданских. С точки зрения Кремля удары по заполненным объектам имеют больший психологический и социальный эффект, чем ночные атаки по инфраструктуре.

"К сожалению, россияне повышают свою эффективность — ударить по объекту, когда там есть гражданские. С их точки зрения, это лучше, чем просто ударить по объекту. Цель — нанести максимальные потери среди гражданского населения. Это просто людоедская тактика, которую, к сожалению, россияне начали чаще применять в последнее время", — добавил аналитик.

