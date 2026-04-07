Кого зараз росіяни атакують: саме ця професія під прицілом ворога

Російські війська продовжують системно атакувати підрозділи ДСНС у прикордонних районах Сумської області. Лише за останній тиждень зафіксовано щонайменше три удари по рятувальниках та їхній інфраструктурі.

Про це повідомив речник Головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.

За його словами, внаслідок обстрілів в обласному центрі та Тростянці було пошкоджено спеціалізований транспорт. Водночас у прикордонній Зноб-Новгородській громаді наслідки виявилися значно серйознішими — місцевий підрозділ рятувальників зазнав повного руйнування.

Зокрема, пожежне депо разом із технікою було повністю знищене вогнем. Це суттєво ускладнює роботу екстрених служб у регіоні, який регулярно зазнає обстрілів.

Незважаючи на втрати, систему реагування вдалося частково компенсувати завдяки допомозі рятувальників з інших регіонів України, які підсилюють місцеві підрозділи.

У ДСНС зазначають, що головним пріоритетом залишається збереження життя особового складу та техніки. Через постійні атаки рятувальники змушені регулярно змінювати алгоритми роботи та заходи безпеки, щоб мінімізувати ризики під час виїздів.

Експерти наголошують, що удари по рятувальних службах є частиною тактики тиску, спрямованої на ускладнення ліквідації наслідків обстрілів і посилення гуманітарної ситуації в прикордонних регіонах.

