17-річному вручили повістку: шокуюча примусова мобілізація

Із тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося евакуювати ще одну родину з підлітком, якого російські окупанти намагалися втягнути до своєї армії.

Мобілізація українських підлітків на тимчасово окупованій території

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, 17-річного хлопця змушували відвідувати так звану російську школу. Родині погрожували депортацією та позбавленням батьківських прав у разі відмови.

Ситуація загострилася, коли підлітка примусово направили на медичну комісію та фактично вручили повістку до лав російської армії.

Після цього родина вирішила терміново залишити окуповану територію, аби врятувати сина. Евакуація стала єдиним можливим варіантом уникнути подальшого тиску та потенційної мобілізації.

Наразі сім’я перебуває у безпеці та отримує необхідну допомогу.

Подібні випадки свідчать про системний тиск на цивільне населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема на молодь, яку намагаються залучити до російських структур.

