17-летнему вручили повестку: шокирующая принудительная мобилизация

С временно оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать еще одну семью с подростком, которого российские оккупанты пытались втянуть в свою армию.

Мобилизация украинских подростков на временно оккупированной территории

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин , 17-летнего парня заставляли посещать так называемую русскую школу. Семье угрожали депортацией и лишением родительских прав в случае отказа.

Ситуация накалилась, когда подростка принудительно направили на медицинскую комиссию и фактически вручили повестку в ряды российской армии.

После этого семья решила срочно покинуть оккупированную территорию, чтобы спасти сына. Эвакуация стала единственным возможным вариантом избежать дальнейшего давления и потенциальной мобилизации.

В настоящее время семья находится в безопасности и получает необходимую помощь.

Подобные случаи свидетельствуют о системном давлении на гражданское население на временно оккупированных территориях, в частности молодежь, которую пытаются привлечь в российские структуры.

