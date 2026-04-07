Главная Новости Общество Война с Россией 17-летнему вручили повестку: шокирующая принудительная мобилизация
commentss НОВОСТИ Все новости

17-летнему вручили повестку: шокирующая принудительная мобилизация

С оккупированной Херсонщины эвакуировали 17-летнего парня, которого пытались принудительно мобилизовать

7 апреля 2026, 21:43
Ткачова Марія

С временно оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать еще одну семью с подростком, которого российские оккупанты пытались втянуть в свою армию.

17-летнему вручили повестку: шокирующая принудительная мобилизация

Мобилизация украинских подростков на временно оккупированной территории

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин , 17-летнего парня заставляли посещать так называемую русскую школу. Семье угрожали депортацией и лишением родительских прав в случае отказа.

Ситуация накалилась, когда подростка принудительно направили на медицинскую комиссию и фактически вручили повестку в ряды российской армии.

После этого семья решила срочно покинуть оккупированную территорию, чтобы спасти сына. Эвакуация стала единственным возможным вариантом избежать дальнейшего давления и потенциальной мобилизации.

В настоящее время семья находится в безопасности и получает необходимую помощь.

Подобные случаи свидетельствуют о системном давлении на гражданское население на временно оккупированных территориях, в частности молодежь, которую пытаются привлечь в российские структуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий 13-й бригады "Хартия" Юрий Бутусов выразил критику по организации штурмовых действий в украинской армии, отметив проблемы управления и ответственности.
По его словам, штурмовые подразделения являются необходимой составляющей современной войны, однако эффективность их применения напрямую зависит от уровня командования. Он подчеркивает, что ошибки, некомпетентность и безответственность должны получать оценку и соответствующие последствия, по меньшей мере, на служебном уровне. Бутусов обращает внимание на проблему централизованного управления, когда решения принимаются слишком узким кругом лиц. Такой подход, по его словам, приводит к ситуации, когда один руководитель фактически контролирует действия на уровне рот и даже отдельных позиций. По его мнению, это создает хаос в боевых действиях и усложняет эффективное ведение войны. Он подчеркивает необходимость перехода к системе управления через армейские корпуса, что позволило бы распределить ответственность и улучшить координацию.



Источник: https://censor.net/ua/n3609341
