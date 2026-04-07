«Так не можна воювати»: Бутусов жорстоко розкритикував штурмові дії на фронті

Військовослужбовець 13-ї бригади "Хартія" Юрій Бутусов висловив критику щодо організації штурмових дій в українській армії, наголосивши на проблемах управління та відповідальності.

Бутусов про штурмові дії на фронті

За його словами, штурмові підрозділи є необхідною складовою сучасної війни, однак ефективність їхнього застосування напряму залежить від рівня командування. Він підкреслює, що помилки, некомпетентність і безвідповідальність мають отримувати оцінку та відповідні наслідки, щонайменше на службовому рівні.

Бутусов звертає увагу на проблему централізованого управління, коли рішення приймаються надто вузьким колом осіб. Такий підхід, за його словами, призводить до ситуації, коли один керівник фактично контролює дії на рівні рот і навіть окремих позицій.

На його думку, це створює хаос у бойових діях і ускладнює ефективне ведення війни. Він наголошує на необхідності переходу до системи управління через армійські корпуси, що дозволило б розподілити відповідальність і покращити координацію.

Військовий підкреслює, що без змін у структурі управління та підходах до командування проблеми в організації штурмових дій будуть зберігатися.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к апітан баскетбольного клубу "Запоріжжя" Антон Буц поділився, як виглядає життя та спорт у прифронтовому місті, де війна стала частиною щоденної реальності.

Через близькість до фронту команда фактично втратила можливість повноцінно грати вдома. Частину матчів Суперліги вона змушена проводити у Дніпрі. Водночас у самому Запоріжжі зберігаються умови для тренувань — зал, тренажерка, базова інфраструктура. Однак усе це відбувається на фоні постійних обстрілів. Сирени можуть тривати годинами, тренування іноді скасовують через загрозу, а гравці змушені спускатися в укриття. Для іноземних легіонерів це стає серйозним випробуванням — не всі витримують психологічно і залишають команду. Сам Буц говорить, що за роки війни вже звик до таких умов. Він живе за межами міста, що дає змогу хоча б іноді виспатися, однак навіть там вибухи можуть заставати зненацька.

