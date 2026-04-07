«Так не можна воювати»: Бутусов жорстоко розкритикував штурмові дії на фронті

Ткачова Марія
Військовослужбовець 13-ї бригади "Хартія" Юрій Бутусов висловив критику щодо організації штурмових дій в українській армії, наголосивши на проблемах управління та відповідальності.
Бутусов про штурмові дії на фронті
За його словами, штурмові підрозділи є необхідною складовою сучасної війни, однак ефективність їхнього застосування напряму залежить від рівня командування. Він підкреслює, що помилки, некомпетентність і безвідповідальність мають отримувати оцінку та відповідні наслідки, щонайменше на службовому рівні.
Бутусов звертає увагу на проблему централізованого управління, коли рішення приймаються надто вузьким колом осіб. Такий підхід, за його словами, призводить до ситуації, коли один керівник фактично контролює дії на рівні рот і навіть окремих позицій.
На його думку, це створює хаос у бойових діях і ускладнює ефективне ведення війни. Він наголошує на необхідності переходу до системи управління через армійські корпуси, що дозволило б розподілити відповідальність і покращити координацію.
Військовий підкреслює, що без змін у структурі управління та підходах до командування проблеми в організації штурмових дій будуть зберігатися.