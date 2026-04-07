Военнослужащий 13-й бригады "Хартия" Юрий Бутусов выразил критику по организации штурмовых действий в украинской армии, отметив проблемы управления и ответственности.

Бутусов о штурмовых действиях на фронте

По его словам, штурмовые подразделения являются необходимой составляющей современной войны, однако эффективность их применения напрямую зависит от уровня командования. Он подчеркивает, что ошибки, некомпетентность и безответственность должны получать оценку и соответствующие последствия, по меньшей мере, на служебном уровне.

Бутусов обращает внимание на проблему централизованного управления, когда решения принимаются слишком узким кругом лиц. Такой подход, по его словам, приводит к ситуации, когда один руководитель фактически контролирует действия на уровне рот и даже отдельных позиций.

По его мнению, это создает хаос в боевых действиях и усложняет эффективное ведение войны. Он подчеркивает необходимость перехода к системе управления через армейские корпуса, что позволило бы распределить ответственность и улучшить координацию.

Военный подчеркивает, что без изменений в структуре управления и подходах к командованию проблемы организации штурмовых действий будут сохраняться.

