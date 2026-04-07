logo_ukra

BTC/USD

68696

ETH/USD

2099.82

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

«Ми вже не повернемося»: яке місто майже пусте
commentss НОВИНИ Всі новини

«Ми вже не повернемося»: яке місто майже пусте

Капітан БК «Запоріжжя» розповів, як виглядає життя і спорт за кілька десятків кілометрів від фронту

7 квітня 2026, 21:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Капітан баскетбольного клубу "Запоріжжя" Антон Буц поділився, як виглядає життя та спорт у прифронтовому місті, де війна стала частиною щоденної реальності.

Ситуація в Дружківці

Через близькість до фронту команда фактично втратила можливість повноцінно грати вдома. Частину матчів Суперліги вона змушена проводити у Дніпрі. Водночас у самому Запоріжжі зберігаються умови для тренувань — зал, тренажерка, базова інфраструктура.

Однак усе це відбувається на фоні постійних обстрілів. Сирени можуть тривати годинами, тренування іноді скасовують через загрозу, а гравці змушені спускатися в укриття. Для іноземних легіонерів це стає серйозним випробуванням — не всі витримують психологічно і залишають команду.

Сам Буц говорить, що за роки війни вже звик до таких умов. Він живе за межами міста, що дає змогу хоча б іноді виспатися, однак навіть там вибухи можуть заставати зненацька.

Окрема частина його життя — рідне місто Дружківка на Донеччині. За словами баскетболіста, більшість мешканців звідти вже виїхали. У його під’їзді залишилася лише одна жінка, яка має ключі від усіх квартир і доглядає за порожніми помешканнями після обстрілів.

Він розповідає, що місто суттєво постраждало: зруйновані адміністративні будівлі, комунальні служби, підприємства. І хоча його власний будинок поки стоїть, він не вірить, що туди вдасться повернутися.

Попри це, спорт залишається важливою частиною життя. Буц переконаний: баскетбол сьогодні — це не лише про гру, а й про психологічну підтримку. Це спосіб зберігати відчуття нормальності в умовах війни.

Водночас він визнає, що рівень чемпіонату впав — багато гравців виїхали за кордон, молодь шукає можливості в Європі. Але навіть у таких умовах український баскетбол продовжує існувати і розвиватися.

Сам спортсмен мав можливість виїхати за кордон на початку повномасштабної війни, однак вирішив залишитися в Україні. За його словами, це був усвідомлений вибір — залишитися вдома і продовжувати жити та працювати тут.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовий психолог Андрій Козінчук прокоментував ситуацію зі зростанням випадків ухилення від мобілізації та нелегальних схем виїзду за кордон.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/analytics-and-forecasts/nardepi-progolosuvali-za-zminu-podatkiv-scho-bude-z-vijskovim-zborom.htm
Теги:

Новини

Всі новини