Їм дуже важко: військовий психолог прокоментував психологічний стан ухилянтів

Військовий психолог Андрій Козінчук прокоментував ситуацію зі зростанням випадків ухилення від мобілізації та нелегальних схем виїзду за кордон.

Психологічний стан ухилянтів в Україні

За його словами, у військовому середовищі ухилянство сприймається вкрай негативно. Військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, не підтримують таку поведінку і вважають її неприйнятною.

Водночас він зазначає, що самі ухилянти також стикаються з серйозними психологічними труднощами. Йдеться про постійне відчуття страху, обмеження свободи пересування, ізоляцію та необхідність уникати публічних місць.

За оцінкою психолога, такий спосіб життя створює сильний внутрішній тиск і може призводити до тривалих психологічних наслідків.

Він підкреслює, що проблема має комплексний характер і потребує не лише правових рішень, а й розуміння психологічних аспектів ситуації.

