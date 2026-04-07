Им очень тяжело: военный психолог прокомментировал психологическое состояние ухилянтов
Им очень тяжело: военный психолог прокомментировал психологическое состояние ухилянтов

Военный психолог заявил, что уклонение имеет серьезные психологические последствия и не воспринимается военными

7 апреля 2026, 20:46
Военный психолог Андрей Козинчук прокомментировал ситуацию с ростом случаев уклонения от мобилизации и нелегальных схем выезда за границу.

Психологическое состояние уклоняющихся в Украине

По его словам, в военной среде уклонение воспринимается крайне негативно. Военные, непосредственно участвующие в боевых действиях, не поддерживают такое поведение и считают его неприемлемым.

В то же время он отмечает, что сами уклоняющиеся также сталкиваются с серьезными психологическими трудностями. Речь идет о постоянном ощущении страха, ограничении свободы передвижения, изоляции и необходимости избегать публичных мест.

По оценке психолога такой образ жизни создает сильное внутреннее давление и может приводить к длительным психологическим последствиям.

Он подчеркивает, что проблема носит комплексный характер и требует не только правовых решений, но и понимания психологических аспектов ситуации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский бизнесмен Константин Малофеев выступил с заявлениями о необходимости применения тактического ядерного оружия против Украины на фоне информации о развитии украинских ракетных программ.
Речь идет о реакции на интервью соучредителя украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штиллермана, в котором сообщалось о разработке баллистических ракет с дальностью до 850 километров. По оценкам разработчиков, такие системы могут поражать цели на территории России. В своей колонке на ресурсе "Царьград" Малофеев заявил, что война должна быть завершена "быстрее", и предложил использовать для этого тактическое ядерное оружие. Он также обрисовал сценарии возможного удара и его последствий. Подобные заявления вызвали резонанс, поскольку содержат прямые призывы к применению ядерного оружия, что противоречит международным нормам и может иметь катастрофические последствия.



