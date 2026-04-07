68696

2099.82

43.49

50.27

Паніка в рф: заговорили про застосування ядерної зброї
Паніка в рф: заговорили про застосування ядерної зброї

Російський олігарх закликав до ядерного удару по Україні після заяв про нові українські ракети

7 квітня 2026, 20:27
Російський бізнесмен Костянтин Малофєєв виступив із заявами про необхідність застосування тактичної ядерної зброї проти України на тлі інформації про розвиток українських ракетних програм.

Паніка в рф: заговорили про застосування ядерної зброї

Олігарх рф закликає до ядерного удару по Україні

Йдеться про реакцію на інтерв’ю співзасновника української оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана, в якому повідомлялося про розробку балістичних ракет із дальністю до 850 кілометрів. За оцінками розробників, такі системи потенційно можуть уражати цілі на території росії.

У своїй колонці на ресурсі "Царьград" Малофєєв заявив, що війна має бути завершена "якнайшвидше", і запропонував використати для цього тактичну ядерну зброю. Він також описав сценарії можливого удару та його наслідків.

Подібні заяви викликали резонанс, оскільки містять прямі заклики до застосування ядерної зброї, що суперечить міжнародним нормам і може мати катастрофічні наслідки.

Експерти наголошують, що такі висловлювання є частиною риторики окремих представників російського інформаційного простору, яка посилюється на тлі розвитку українських оборонних можливостей.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 5 квітня Сили оборони України завдали комплексних ударів по стратегічних об’єктах у Краснодарському краї росії, а також по позиціях противника на окупованих територіях. Про це повідомили у Генеральному штабі.
Однією з ключових цілей став нафтовий термінал "Шесхарис". У результаті атаки було пошкоджено стендери на кількох причалах, зокрема №1, №1А та №2, а також уражено інфраструктуру на причалах №6 і №7. Крім того, підтверджено пошкодження трьох резервуарів на перевалочній нафтобазі "Грушовая", яка забезпечує роботу цього терміналу. Ураження таких об’єктів напряму впливає на логістику транспортування нафти та експортні можливості росії. Окремо зафіксовано влучання двох ударних безпілотників у російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник". Цей корабель є носієм крилатих ракет "Калібр", які активно використовуються для ударів по території України.



Джерело: https://tsargrad.tv/slovo/pora-zakanchivat-jetu-vojnu_1630087
