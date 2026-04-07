Паника в РФ: заговорили о применении ядерного оружия

Ткачова Марія
Российский бизнесмен Константин Малофеев выступил с заявлениями о необходимости применения тактического ядерного оружия против Украины на фоне информации о развитии украинских ракетных программ.
Олигарх РФ призывает к ядерному удару по Украине
Речь идет о реакции на интервью соучредителя украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штиллермана, в котором сообщалось о разработке баллистических ракет с дальностью до 850 километров. По оценкам разработчиков, такие системы могут поражать цели на территории России.
В своей колонке на ресурсе "Царьград" Малофеев заявил, что война должна быть завершена как можно быстрее, и предложил использовать для этого тактическое ядерное оружие. Он также обрисовал сценарии возможного удара и его последствий.
Подобные заявления вызвали резонанс, поскольку содержат прямые призывы к применению ядерного оружия, что противоречит международным нормам и может иметь катастрофические последствия.
Эксперты отмечают, что подобные высказывания являются частью риторики отдельных представителей российского информационного пространства, усиливающейся на фоне развития украинских оборонных возможностей.