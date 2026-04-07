Паника в РФ: заговорили о применении ядерного оружия
Паника в РФ: заговорили о применении ядерного оружия

Российский олигарх призвал к ядерному удару по Украине после заявлений о новых украинских ракетах

7 апреля 2026, 20:27
Ткачова Марія

Российский бизнесмен Константин Малофеев выступил с заявлениями о необходимости применения тактического ядерного оружия против Украины на фоне информации о развитии украинских ракетных программ.

Олигарх РФ призывает к ядерному удару по Украине

Речь идет о реакции на интервью соучредителя украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штиллермана, в котором сообщалось о разработке баллистических ракет с дальностью до 850 километров. По оценкам разработчиков, такие системы могут поражать цели на территории России.

В своей колонке на ресурсе "Царьград" Малофеев заявил, что война должна быть завершена как можно быстрее, и предложил использовать для этого тактическое ядерное оружие. Он также обрисовал сценарии возможного удара и его последствий.

Подобные заявления вызвали резонанс, поскольку содержат прямые призывы к применению ядерного оружия, что противоречит международным нормам и может иметь катастрофические последствия.

Эксперты отмечают, что подобные высказывания являются частью риторики отдельных представителей российского информационного пространства, усиливающейся на фоне развития украинских оборонных возможностей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 5 апреля Силы обороны Украины нанесли комплексные удары по стратегическим объектам в Краснодарском крае России, а также по позициям противника на оккупированных территориях. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Одной из ключевых целей стал нефтяной терминал "Шесхарис". В результате атаки были повреждены стендеры на нескольких причалах, в том числе №1, №1А и №2, а также поражена инфраструктура на причалах №6 и №7. Кроме того, подтверждено повреждение трех резервуаров на перевалочной нефтебазе "Грушовая", обеспечивающей работу этого терминала. Поражение таких объектов влияет на логистику транспортировки нефти и экспортные возможности России. Отдельно зафиксировано попадание двух ударных беспилотников в русский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". Этот корабль является носителем крылатых ракет "Калибр", активно используемых для ударов по территории Украины.



Источник: https://tsargrad.tv/slovo/pora-zakanchivat-jetu-vojnu_1630087
