Главная Новости Общество Война с Россией «Мы уже не вернемся»: какой город почти пуст
commentss НОВОСТИ Все новости

«Мы уже не вернемся»: какой город почти пуст

Капитан БК «Запорожье» рассказал, как выглядит жизнь и спорт в нескольких десятках километров от фронта

7 апреля 2026, 21:02
Автор:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Капитан баскетбольного клуба "Запорожье" Антон Буц поделился, как выглядит жизнь и спорт в прифронтовом городе, где война стала частью ежедневной реальности.

Ситуация в Дружковке

Из-за близости к фронту команда фактически упустила возможность полноценно играть дома. Часть матчей Суперлиги она вынуждена проводить в Днепре. В то же время, в самом Запорожье сохраняются условия для тренировок — зал, тренажерка, базовая инфраструктура.

Однако все это происходит на фоне постоянных обстрелов. Сирены могут длиться часами, тренировки иногда отменяют из-за угрозы, а игроки вынуждены спускаться в укрытие. Для иностранных легионеров это становится серьезным испытанием – не все выдерживают психологически и покидают команду.

Сам Буц говорит, что за годы войны уже привык к таким условиям. Он живет за пределами города, что дает возможность хотя бы иногда выспаться, однако даже там взрывы могут неожиданно заставлять.

Отдельная часть его жизни — родной город Дружковка Донецкой области. По словам баскетболиста, большинство жителей оттуда уже уехали. В его подъезде осталась только одна женщина, которая имеет ключи от всех квартир и ухаживает за пустыми помещениями после обстрелов.

Он говорит, что город существенно пострадал: разрушены административные здания, коммунальные службы, предприятия. И хотя его собственное здание пока стоит, он не верит, что туда удастся вернуться.

Тем не менее, спорт остается важной частью жизни. Буц убежден: баскетбол сегодня – это не только об игре, но и о психологической поддержке. Это способ сохранять чувство нормальности в условиях войны.

В то же время, он признает, что уровень чемпионата упал — многие игроки уехали за границу, молодежь ищет возможности в Европе. Но даже в таких условиях украинский баскетбол продолжает существовать и развиваться.

Сам спортсмен имел возможность уехать за границу в начале полномасштабной войны, однако решил остаться в Украине. По его словам, это был осознанный выбор остаться дома и продолжать жить и работать здесь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военный психолог Андрей Козинчук прокомментировал ситуацию с ростом случаев уклонения от мобилизации и нелегальных схем выезда за границу.



