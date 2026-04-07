Кого сейчас россияне атакуют: именно эта профессия под прицелом врага

Российские войска продолжают системно атаковать подразделения ГСЧС в приграничных районах Сумской области. Только за последнюю неделю зафиксировано по меньшей мере три удара по спасателям и их инфраструктуре.

Об этом сообщил представитель Главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелко .

По его словам, в результате обстрелов в областном центре и Тростянце был поврежден специализированный транспорт. В то же время в приграничной Зноб-Новгородской общине последствия оказались значительно серьезнее — местное подразделение спасателей получило полное разрушение.

В частности, пожарное депо вместе с техникой полностью уничтожено огнем. Это существенно усложняет работу экстренных служб в регионе, который регулярно подвергается обстрелам.

Несмотря на потери, систему реагирования удалось частично компенсировать благодаря спасателям из других регионов Украины, которые усиливают местные подразделения.

В ГСЧС отмечают, что главным приоритетом остается сохранение жизни личного состава и техники. Из-за постоянных атак спасатели вынуждены регулярно менять алгоритмы работы и меры безопасности, чтобы минимизировать риски во время выездов.

Эксперты отмечают, что удары по спасательным службам являются частью тактики давления, направленной на усложнение ликвидации последствий обстрелов и усиление гуманитарной ситуации в приграничных регионах.

