Чому Росія атакувала житлові будинки в Києві: розкрито цинічну мету Путіна

Масований ракетно-дроновий удар Росії по Києву, який призвів до загибелі десятків мирних жителів і руйнування житлових будинків, має не лише військову, а й психологічну мету. Таку думку висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: ДСНС

Олег Пендзин в ефірі телеканалу "Київ24" заявив, що російський диктатор Володимир Путін цілеспрямовано атакує житлову забудову, прагнучи змусити українське суспільство тиснути на владу заради територіальних поступок.

"Єдине пояснення — це спосіб психологічного тиску на цивільне населення, щоб те почало тиснути на керівництво, аби воно здало території", — вважає Пендзин.

На його переконання, очільник Кремля не демонструє готовності до реальних мирних переговорів і продовжує розраховувати на військовий та політичний тиск.

"Путіна тримають у теплому інформаційному міхурі. Він живе у мріях, що може захопити території і перемогти", — стверджує Пендзин

Нагадаємо, що за останніми даними української влади, кількість загиблих через атаку Росії по Києву зросла до 20 людей, ще майже 100 людей отримали поранення. Рятувальні роботи тривають, тому число жертв може збільшитися.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що головним напрямком російського удару була саме столиця. Особливістю атаки стало одночасне застосування великої кількості балістичних ракет і реактивних безпілотників, які розвивають швидкість понад 300 км/год, що значно ускладнює їх перехоплення. За даними військових, Росія використала ракети "Циркон", "Іскандер-М", Х-101, "Калібр" та Х-59/69. Частину з них вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих дронів на 18 локаціях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію світу на масовану атаку Росії по Україні та обстріл Києва.

Також "Коментарі" писали, що у Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву.