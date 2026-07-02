Почему Россия атаковала жилые дома в Киеве: раскрыта циничная цель Путина

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Slava Kot
Массированный ракетно-дроновый удар России по Киеву, приведший к гибели десятков мирных жителей и разрушению жилых домов, имеет не только военную, но и психологическую цель. Такое мнение высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Последствия атаки РФ по Киеву. Фото: ГСЧС
Олег Пендзин в эфире телеканала "Киев24" заявил, что российский диктатор Владимир Путин целенаправленно атакует жилую застройку, стремясь заставить украинское общество оказывать давление на власть ради территориальных уступок.
По его убеждению, глава Кремля не демонстрирует готовность к реальным мирным переговорам и продолжает рассчитывать на военное и политическое давление.
Напомним, что по последним данным украинских властей, число погибших из-за атаки России по Киеву возросло до 20 человек, еще почти 100 человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв может увеличиться.
В воздушных силах ВСУ сообщили, что главным направлением российского удара была именно столица. Особенностью атаки стало одновременное применение большого количества баллистических ракет и реактивных беспилотников, развивающих скорость более 300 км/ч, что значительно усложняет их перехват. По данным военных, Россия использовала ракеты "Циркон", "Искандер-М", Х-101, "Калибр" и Х-59/69. Часть из них удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, однако зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА на 33 локациях, а также падение сбитых дронов на 18 локациях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на массированную атаку России по Украине и обстрелы Киева.
Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ цинично отреагировало на удары по Киеву.