Почему Россия атаковала жилые дома в Киеве: раскрыта циничная цель Путина

Массированный ракетно-дроновый удар России по Киеву, приведший к гибели десятков мирных жителей и разрушению жилых домов, имеет не только военную, но и психологическую цель. Такое мнение высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Последствия атаки РФ по Киеву. Фото: ГСЧС

Олег Пендзин в эфире телеканала "Киев24" заявил, что российский диктатор Владимир Путин целенаправленно атакует жилую застройку, стремясь заставить украинское общество оказывать давление на власть ради территориальных уступок.

"Единственное объяснение — это способ психологического давления на гражданское население, чтобы это начало давить на руководство, чтобы оно сдало территории", — считает Пендзин.

По его убеждению, глава Кремля не демонстрирует готовность к реальным мирным переговорам и продолжает рассчитывать на военное и политическое давление.

"Путина держат в теплом информационном пузыре. Он живет в мечтах, что может захватить территорию и победить", — утверждает Пендзин.

Напомним, что по последним данным украинских властей, число погибших из-за атаки России по Киеву возросло до 20 человек, еще почти 100 человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв может увеличиться.

В воздушных силах ВСУ сообщили, что главным направлением российского удара была именно столица. Особенностью атаки стало одновременное применение большого количества баллистических ракет и реактивных беспилотников, развивающих скорость более 300 км/ч, что значительно усложняет их перехват. По данным военных, Россия использовала ракеты "Циркон", "Искандер-М", Х-101, "Калибр" и Х-59/69. Часть из них удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, однако зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА на 33 локациях, а также падение сбитых дронов на 18 локациях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на массированную атаку России по Украине и обстрелы Киева.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ цинично отреагировало на удары по Киеву.