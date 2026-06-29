Чому Путін живе в ілюзії перемог: розкрито головну помилку Кремля

Російський диктатор Володимир Путін продовжує заявляти про успіхи армії РФ на фронті, хоча оцінки незалежних аналітиків суперечать таким твердженням. Причина може полягати не лише у пропаганді, а й у тому, яку інформацію глава Кремля отримує від власного військового керівництва. Таку думку висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Іван Ступак в коментарі "УНІАН" розповів, чому Путін постійно озвучує недостовірні дані та вірить в успіхи російської армії на фронті. За його словами, російські військові карти нерідко демонструють просування, якого фактично немає. Через це розбіжність між російськими даними та оцінками незалежних проєктів, зокрема DeepState і ISW, може сягати 15-17 кілометрів.

"Це пов’язано з тим, що регулярно треба давати нагору позитивні новини. Тривалий час давати негатив, не дай Боже... Хочеш, щоб все було добре, — доповідай кожного дня про невеличкі, але позитивні новини: там прийшли, там закріпились, там вибили. Ніхто вже не питає далі, як воно відбувається, де вони стоять, не стоять чи загинули. Головне — щоб шефу доповіли", — пояснив Ступак.

На його думку, саме така інформація підтримує впевненість Путіна в тому, що Росія здатна досягти поставлених військових цілей, а тому Кремль не демонструє готовності до реальних компромісів на переговорах.

Окремо Ступак звернув увагу на заяви Путіна про намір захопити весь Донбас та "Новоросію". За його словами, це передусім елементом внутрішньої пропаганди.

"Як варіант, вони дійсно можуть за весь календарний рік десь відсотків 90-95 Костянтинівки захопити. Думаю, що до кінця літа ми втратимо дві третини Костянтинівки. Але Слов’янськ-Краматорськ — це великі фортеці", — прогнозує колишній співробітник СБУ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США пояснили "переможні" заяви Путіна.

Також "Коментарі" писали, що в МЗС України відповіли на заяви Путіна про удари вглиб РФ.