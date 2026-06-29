Почему Путин живет в иллюзии побед: раскрыта главная ошибка Кремля

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об успехах армии РФ на фронте, хотя оценки независимых аналитиков противоречат таким утверждениям. Причина может заключаться не только в пропаганде, но и в том, какую информацию глава Кремля получает от собственного военного руководства. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Иван Ступак в комментарии УНИАН рассказал, почему Путин постоянно озвучивает недостоверные данные и верит в успехи российской армии на фронте. По его словам, российские военные карты нередко демонстрируют продвижение, которого фактически нет. Поэтому расхождение между российскими данными и оценками независимых проектов, в частности DeepState и ISW, может достигать 15-17 километров.
По его мнению, именно такая информация поддерживает уверенность Путина в том, что Россия способна достичь поставленных военных целей, поэтому Кремль не демонстрирует готовности к реальным компромиссам на переговорах.
Отдельно Ступак обратил внимание на заявления Путина о намерении захватить весь Донбасс и "Новороссию". По его словам, это, прежде всего, элементом внутренней пропаганды.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили "победные" заявления Путина.
Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины ответили на заявления Путина об ударах в глубь РФ.