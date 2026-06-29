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Почему Путин живет в иллюзии побед: раскрыта главная ошибка Кремля

Военный эксперт Иван Ступак объяснил, почему Владимир Путин продолжает заявлять об успехах российской армии,

29 июня 2026, 13:35
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об успехах армии РФ на фронте, хотя оценки независимых аналитиков противоречат таким утверждениям. Причина может заключаться не только в пропаганде, но и в том, какую информацию глава Кремля получает от собственного военного руководства. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Почему Путин живет в иллюзии побед: раскрыта главная ошибка Кремля

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Иван Ступак в комментарии УНИАН рассказал, почему Путин постоянно озвучивает недостоверные данные и верит в успехи российской армии на фронте. По его словам, российские военные карты нередко демонстрируют продвижение, которого фактически нет. Поэтому расхождение между российскими данными и оценками независимых проектов, в частности DeepState и ISW, может достигать 15-17 километров.

"Это связано с тем, что регулярно нужно давать вверх положительные новости. Долгое время давать негатив, не дай Бог... Хочешь, чтобы все было хорошо, — докладывай каждый день о небольших, но положительных новостях: там пришли, там закрепились, там выбили. Никто уже не спрашивает дальше, как это происходит, где они стоят, не стоят или погибли. Главное – чтобы шефу доложили", — объяснил Ступак.

По его мнению, именно такая информация поддерживает уверенность Путина в том, что Россия способна достичь поставленных военных целей, поэтому Кремль не демонстрирует готовности к реальным компромиссам на переговорах.

Отдельно Ступак обратил внимание на заявления Путина о намерении захватить весь Донбасс и "Новороссию". По его словам, это, прежде всего, элементом внутренней пропаганды.

"Как вариант, они действительно могут за весь календарный год где-то процентов 90-95 Константиновки захватить. Думаю, что к концу лета мы потеряем две трети Константиновки. Но Славянск-Краматорск – это большие крепости", – прогнозирует бывший сотрудник СБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили "победные" заявления Путина.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины ответили на заявления Путина об ударах в глубь РФ.



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Источник: https://www.unian.ua/war/putin-ekspert-poyasniv-chomu-diktator-virit-v-uspihi-svoyeji-armiji-yakih-naspravdi-nemaye-13425717.html
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