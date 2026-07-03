Чому Путін наважився на ескалацію у війні: що за цим стоїть

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Кравцев Сергей
Чи багато хто задається питанням з чим пов'язана нинішня ескалація з боку Росії та масована ракетно-дронова атака на Київ та інші міста України? Насправді, цьому є два пояснення. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Він продовжує, є й другий момент – путін дуже боїться найбільш шаленої та войовничо налаштованої частини російського суспільства, які вимагають мстити і закликають путіна навіть застосувати ядерну зброю проти України, у відповідь на вкрай успішні атаки України вглиб Росії по військових заводах та НПЗ останнім часом, включаючи Москву. Москва є вкрай важливою для виживання путінського режиму, бо це столиця.
Читайте також на порталі "Коментарі" — російські терористичні війська завдали авіаційного удару керованою авіабомбою учбового закладу в Сумах, де в момент атаки проходили літні виховні заходи для дітей. Лише завдяки випадковому збігу вдалося уникнути масових жертв – школярі залишили будинок незадовго до прильоту.
Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін дедалі більше концентрується виключно на війні проти України, тоді як внутрішні проблеми країни поступово відходять для нього на другий план. Такого висновку дійшов журналіст Саймон Шустер у статті для The Atlantic, аналізуючи останні публічні виступи російського лідера та ситуацію всередині РФ.