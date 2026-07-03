Чому Путін наважився на ескалацію у війні: що за цим стоїть

Чи багато хто задається питанням з чим пов'язана нинішня ескалація з боку Росії та масована ракетно-дронова атака на Київ та інші міста України? Насправді, цьому є два пояснення. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"По-перше, це не ескалація, а продовження терористичної стратегії Кремля, яка вже давно продовжується. Її метою є зламати дух українців до опору, щоб соцопитування продемонстрували, що більшість українців згодні на все, щоб припинити військову агресію Росії проти України та на умови, що висуваються путіним закінчення війни проти України", – зазначив експерт.

Він продовжує, є й другий момент – путін дуже боїться найбільш шаленої та войовничо налаштованої частини російського суспільства, які вимагають мстити і закликають путіна навіть застосувати ядерну зброю проти України, у відповідь на вкрай успішні атаки України вглиб Росії по військових заводах та НПЗ останнім часом, включаючи Москву. Москва є вкрай важливою для виживання путінського режиму, бо це столиця.

"Тобто щоб заспокоїти найбільш радикально настрою частина російського суспільства таким чином і убезпечити себе, сподіваючись на припинення українських атак вглиб Росії", — пояснив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські терористичні війська завдали авіаційного удару керованою авіабомбою учбового закладу в Сумах, де в момент атаки проходили літні виховні заходи для дітей. Лише завдяки випадковому збігу вдалося уникнути масових жертв – школярі залишили будинок незадовго до прильоту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін дедалі більше концентрується виключно на війні проти України, тоді як внутрішні проблеми країни поступово відходять для нього на другий план. Такого висновку дійшов журналіст Саймон Шустер у статті для The Atlantic, аналізуючи останні публічні виступи російського лідера та ситуацію всередині РФ.



