Почему Путин решился на эскалацию в войне: что за этим стоит

Многие задаются вопросом с чем связана нынешняя эскалация со стороны рф и массированная ракетно-дроновая атака на Киев и другие города Украины? На самом деле этому есть два объяснения. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Во-первых, это не эскалация, а продолжение террористической стратегии Кремля, которая уже давно длится. Её целью является сломить дух украинцев к сопротивлению, чтобы соцопросы продемонстрировали, что большинство украинцев согласно на все, чтобы прекратить военную агрессию рф против Украины и на выдвигаемые путиным условия окончания войны против Украины", – отметил эксперт.

Он продолжает, есть и второй момент – путин очень боится наиболее оголтелой и воинственно настроенный части российского общества, которые требуют мстить и призывают путина даже применить ядерное оружие против Украины, в ответ на крайне успешные атаки Украины вглубь россии по военным заводам и НПЗ в последнее время, включая Москву. Москва крайне важна для выживания путинского режима, потому что это столица.

"То есть, чтобы успокоить наиболее радикально настроению часть российского общества таким образом и обезопасить себя, в надежде на прекращение украинских атак вглубь рф", – пояснил эксперт.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин все сильнее концентрируется исключительно на войне против Украины, тогда как внутренние проблемы страны постепенно отходят для него на второй план. К такому выводу пришел журналист Саймон Шустер в статье для The Atlantic, анализируя последние публичные выступления российского лидера и ситуацию внутри РФ.



